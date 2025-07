Bancos fecham e Bolsa abre: O que funciona no feriado de 9 de julho em SP

O dia 9 de julho marca o início da Revolução Constitucionalista de 1932, quando um movimento de soldados de São Paulo entrou em luta contra a ditadura de Getúlio Vargas e pedindo uma nova Constituição. Para lembrar a data é considerado feriado apenas no estado de São Paulo, e serviços públicos vão ter alterações.

Repartições públicas

Órgãos municipais não terão expediente. Exceção é para serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica, que seguem com esquemas de plantão.

Bancos

Todas as agências bancárias do estado não vão abrir. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagas no dia seguinte, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na quinta-feira (10), afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). No restante do país, funcionamento normal.

Rodízio

Restrição de circulação estará suspensa nesta quarta-feira. Portanto, carros com placas finais 5 e 6 podem circular normalmente no centro expandido da capital. O rodízio volta a vigorar na quinta-feira.

Serviços de saúde em SP

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), os hospitais municipais e as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) funcionarão normalmente. Já as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) integradas às AMAs estarão abertas apenas para vacinação. Os hospitais veterinários das zonas Leste e Sul também estarão em funcionamento, das 7h às 17h.

Poupatempo

Todos os postos de atendimento do estado estarão fechados. O atendimento volta ao normal na quinta-feira, nos horários habituais.

INSS

Agências que ficam no estado de São Paulo não vão abrir. Mas, por ser feriado estadual, a Central 135 vai atender normalmente, das 7h às 22h. O aplicativo Meu INSS também está disponível.

Bolsa de Valores

B3, apesar de estar em São Paulo, não vai parar no feriado. Todas as negociações vão acontecer normalmente.

Comércio de rua e shoppings

Comércio de ruas pode abrir, dependendo da negociação com o sindicato local. Shoppings costumam abrir em horários reduzidos, a consultar com o estabelecimento que você frequenta.

Postos de combustíveis

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.