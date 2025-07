Wall St abre sem direção comum enquanto investidores avaliam tarifas de Trump

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram sem direção comum nesta terça-feira, com os investidores avaliando a mais recente ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e esperando que as próximas negociações com parceiros possam neutralizar a ameaça de uma guerra comercial total.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,14%, para 44.339,31 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,05%, a 6.233,03 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,31%, para 20.475,03 pontos.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bangalore)