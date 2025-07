Voz e rosto distorcidos: como 'juízes secretos' julgarão facções em SC

Juízes atuarão com distorção de voz e rosto em processos contra organizações criminosas em Santa Catarina, numa medida inédita no Brasil; especialistas alertam sobre riscos à transparência e ao direito de defesa.

O que aconteceu

SC criou vara estadual para organizações criminosas. O Tribunal de Justiça aprovou em maio a criação da Vara Estadual de Organizações Criminosas, com cinco magistrados e acervo inicial de 2.182 processos.

Juízes terão identidade protegida com voz e rosto distorcidos. Os nomes e imagens dos magistrados não serão divulgados durante audiências ou atos processuais, como medida de segurança.

Audiências serão só por videoconferência. O TJSC afirma que isso evita o translado de presos perigosos e protege todos os envolvidos; testemunhas serão identificadas por reconhecimento facial.

Crimes de facções armadas terão julgamento em colegiado. Já nos casos de grupos criminosos sem armas, o juiz poderá decidir sozinho ou convocar um colegiado, se considerar necessário.

O que dizem os especialistas

Especialistas veem riscos à transparência e defesa. Advogados afirmam que a medida dificulta contestar decisões, alegar suspeição e acionar o CNJ contra magistrados.

Sigilo de juízes pode ser permitido, mas exige justificativa concreta. Para Fernanda Garcia Escane, professora de Direito Constitucional da Escola Paulista de Direito, a regra no sistema brasileiro é a publicidade dos atos processuais, mas a Constituição admite exceções quando há risco à segurança ou interesse público relevante.

Exceções precisam de base concreta, como crime organizado. Ela explica que nesses casos a identidade dos magistrados pode ser mantida em sigilo, desde que haja justificativa real, como a atuação contra organizações criminosas armadas.

Restrições não podem impedir acesso ao conteúdo das decisões. Escane alerta que qualquer medida deve preservar a transparência processual, permitindo acompanhamento das decisões e do andamento dos processos. "Transparência e segurança precisam caminhar juntas", afirma a professora.

Dificuldade de controle de abusos exige mecanismos internos. A constitucionalista avalia que sem saber quem julgou fica mais difícil responsabilizar em caso de abuso ou conduta incompatível com a função, mesmo que a proteção à vida dos juízes seja legítima.

Sistema precisa garantir identificação interna dos julgadores. Para ela, é necessário que existam mecanismos internos de controle e fiscalização, mantendo registro de quem atuou em cada decisão. "É possível manter o sigilo externo sem que isso signifique um cheque em branco para decisões arbitrárias", diz.

Constituição permite restrição à publicidade em casos de risco. Escane explica que a Carta dá aos tribunais o poder de organizar seu funcionamento, incluindo varas especializadas, desde que medidas sejam fundamentadas, proporcionais e acompanhadas de garantias ao devido processo legal.

Sigilo absoluto compromete transparência e gera suspeições. O advogado Felipe Guerra Camargo Mendes, especialista em Direito Penal e Processual Penal, aponta que a publicidade é essencial para garantir o controle da imparcialidade de quem julga.

Falta de identificação abre margem para vícios e direcionamentos. Mendes afirma que quando a identidade dos juízes é mantida em sigilo absoluto, surgem dúvidas sobre possíveis irregularidades, suspeições ou direcionamentos indevidos. "O anonimato, se mal utilizado, pode se transformar num escudo para decisões sem controle", explica o criminalista.

Direito de defesa fica prejudicado sem saber quem julga. O especialista considera que contraditório e ampla defesa incluem o direito de questionar a imparcialidade do magistrado, inclusive por exceções de suspeição ou impedimento.

Advogado não pode recorrer ou representar sem identificação do juiz. Sem o nome do julgador, a defesa não consegue alegar parcialidade, recorrer com base em quem decidiu ou acionar o CNJ. "A defesa precisa saber quem está julgando para garantir um julgamento justo", afirma Mendes.

Existem alternativas que equilibram segurança e direitos. O advogado sugere medidas como o uso de videoconferência, restrição do nome do juiz apenas às partes e advogados sob compromisso de sigilo, ou julgamentos em colegiado com rodízio de relatoria.

Segurança não pode esvaziar garantias do processo penal. Mendes ressalta que proteger magistrados é essencial, mas não pode ser usado para reduzir direitos fundamentais previstos no devido processo legal.

O que diz o Tribunal de Justiça

Anonimização (remoção ou modificação de informações que possam identificar diretamente uma pessoa) não impede recursos ou reclamações. Ao UOL, o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) afirmou que todos os atos processuais permanecem gravados e disponíveis às partes, que poderão impugná-los como em qualquer outro processo. Segundo o tribunal, a anonimização dos magistrados não interfere nas prerrogativas constitucionais e legais de advogados, partes ou outros atores do processo.

CNJ (Conselho Nacional de Justiça) terá acesso integral aos sistemas da vara. A corte destacou que o Conselho Nacional de Justiça continua monitorando e fiscalizando toda a atividade jurisdicional, com acesso integral aos processos da Vara Estadual de Organizações Criminosas e das demais unidades do Tribunal de Justiça.

Existem mecanismos internos e externos para identificar juízes. O TJSC disse que haverá mecanismos garantidos pela Corregedoria-Geral da Justiça, assegurando que nenhuma prerrogativa seja tolhida. Ressaltou que o modelo já existe em outros estados e não impede recursos, exceções ou representações contra magistrados.

Sigilo dos juízes vale para todos os casos da vara. O tribunal esclareceu que a identidade dos magistrados será preservada em todos os processos, independentemente de envolverem organizações armadas ou não. Nesses casos armados, o julgamento será sempre colegiado, enquanto para grupos não armados o colegiado é facultativo, a critério do juiz.

Distribuição dos processos será por sorteio aleatório. Segundo o TJSC, os processos serão distribuídos por sorteio aleatório e uniforme entre os cinco magistrados, salvo em casos de prevenção, conforme previsto na Resolução TJ nº 7/2025.

Medida não compromete publicidade nem transparência. A corte afirmou que o projeto foi pautado na legalidade, está em conformidade com diretrizes do CNJ e não retira mecanismos de impugnação de atos judiciais. O TJSC disse que a iniciativa visa preservar a eficácia das investigações e julgamentos, além de proteger a vida, a honra, a imagem e a segurança de todos os envolvidos, sem ferir os princípios de transparência e publicidade previstos na Constituição.