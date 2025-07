Erasmo Viana superou dependência em pornografia; como identificar vício?

O influenciador Erasmo Viana revelou ontem que superou a dependência em pornografia. "O vício me fez normalizar conteúdos adultos na rede social, me fez ter atitudes que jamais imaginaria que eu teria. Hoje eu consigo reconhecer e consegui excluir isso da minha vida", disse, em seu perfil no Instagram

O que aconteceu

Dependência é definida por busca obsessiva pelo prazer sexual através de pornografia e/ou masturbação. Esta última, quando associada à pornografia, pode se tornar compulsiva, comprometendo o cotidiano e as relações sociais.

Pode provocar distanciamento da realidade e dos compromissos diários. Nestes casos, pode haver um isolamento social crescente, condição que pode gerar ou agravar um eventual quadro depressivo.

Dependência pode afetar desempenho nas relações sexuais. Em alguns casos, o vício pode, inclusive, substituir o desejo de fazer sexo com uma pessoa "real", mantendo o prazer e o orgasmo apenas no imaginário estimulado pela pornografia.

Vício em pornografia também pode ter relação com a ninfomania. Também chamado de satiríase, esse transtorno psicológico em homens provoca um desejo exagerado por sexo, sem estar relacionado ao aumento na quantidade de hormônios sexuais. O desejo avassalador faz com que o homem tenha várias(os) parceiras(o) diferentes, sem se sentir satisfeito sexualmente. Na busca pelo prazer, o quadro também inclui a masturbação frequente.

Durante a pandemia de covid-19, a incidência do vício em pornografia cresceu. Uma pesquisa realizada pela Netskope Security Cloud, empresa americana de software de segurança, apontou que no primeiro semestre de 2020 houve um aumento de 600% no acesso a sites pornográficos, em relação ao mesmo período em 2019. O relatório foi realizado com base em dados anônimos coletados pela companhia.

Como saber se você tem vício em pornografia

Testes podem dar noção de quanto uma pessoa pode estar comprometida com comportamento. Usando critérios do DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais) e da OMS (Organização Mundial de Saúde), as perguntas podem ajudar a triar o diagnóstico. Em resumo, as questões abordam:

Escalada: se houve aumento do uso de pornografia para conseguir a mesma satisfação, ou se a pessoa escalou para gêneros diferentes de pornografia ao longo do tempo; Sintomas de abstinência: quando a pessoa interrompe o uso da pornografia e passa a experimentar sintomas físicos ou emocionais de abstinência, como: irritabilidade, ansiedade, agitação, dores de cabeça, suor ou náuseas; Dificuldade de controlar o uso: às vezes faz uso de mais pornografia ou por mais tempo do que gostaria; Consequências negativas: continua a usar pornografia, apesar de ter percebido consequências negativas no humor, autoestima, saúde, trabalho ou família; Perda de tempo e de energia: perda significativa de tempo procurando, usando, escondendo ou se recuperando do uso de pornografia; Desejo de parar: se já pensou em reduzir ou controlar o uso de pornografia, e quais tentativas malsucedidas foram feitas para parar ou controlar seu uso.

Como é o tratamento? Terapia e acompanhamento com psiquiatra. O ideal é que o dependente busque terapia com psicólogo e acompanhamento com psiquiatra, ambos especializados em sexologia. Uso de medicamentos é indicado se o paciente apresentar comorbidades como ansiedade, depressão e outros transtornos. A duração do tratamento varia de acordo com o quadro clínico apresentado. Para tentar controlar o comportamento obsessivo, uma opção é limitar o número de masturbações diárias ou semanais. Esses limites, reestruturações e dissociações são importantes para que a pessoa tente diminuir um pouco a frequência do acesso à pornografia.

Não tenha vergonha de pedir ajuda. Caso você sinta que o consumo de conteúdos eróticos está atrapalhando sua qualidade de vida de alguma forma, busque apoio profissional. Na internet, você pode encontrar ajuda em portais como o D.A.S.A. - Dependentes de Amor e Sexo Anônimos.

*Com informações de matéria publicada em 11/06/2021 e 02/12/2022