Vendas líquidas da Tenda sobem 17,4% no 2º tri sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas líquidas da construtora Tenda, que inclui a marca homônima e a divisão de casas pré-fabricadas Alea, subiram 17,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$1,2 bilhão, segundo dados preliminares.

Os dez empreendimentos lançados pelo grupo no período somaram um valor geral de vendas (VGV) de R$1,1 bilhão, avanço de 18,1% versus os meses de abril a junho de 2024, de acordo com a prévia operacional da empresa divulgada nesta terça-feira. Dos lançamentos no período, nove foram da marca Tenda e um da Alea.

No ano até junho, as vendas líquidas consolidadas da Tenda subiram 15,1%, para R$2,3 bilhões, enquanto o valor lançado no semestre aumentou 18,8% sobre um ano antes, para R$2,0 bilhões.

A construtora também anunciou que prevê assinar o projeto Casapatio Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, em 10 de julho. O projeto totaliza 1.500 unidades e um VGV de R$300 milhões. "Esse montante, se confirmada a referida assinatura, irá compor o resultado do terceiro trimestre de 2025", afirmou.

A divulgação das demonstrações financeiras completas da Tenda do segundo trimestre está programada para 7 de agosto.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)