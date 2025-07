Vendas de carros na China sobem em junho, apesar de pressão por estabilização de preços

As vendas de carros na China aumentaram de forma acentuada em junho, embora as montadoras tenham começado a reduzir os estoques em meio à fiscalização mais intensa do governo sobre práticas de preços da indústria automotiva.

As vendas no varejo de carros de passeio avançaram 18% em relação a igual mês do ano passado, para 2,1 milhões de unidades, segundo dados da associação chinesa do setor, conhecida como CPCA pela sigla em inglês.

Um programa federal para incentivar a troca de carros deu grande impulso à demanda em junho, segundo a CPCA. No entanto, o sentimento no mercado começou a esfriar em meio à redução de subsídios, com alguns consumidores optando por esperar antes de decidir sobre a aquisição de carros novos, disse a associação.

A indústria automotiva da China está sob pressão do governo, que alertou montadoras a evitarem cortes de preços "tóxicos", em uma postura que afetou o otimismo em relação ao setor e levou analistas a questionar como a demanda se sustentará sem reduções agressivas de preços. A produção também diminuiu, à medida que as empresas chinesas buscam reduzir os estoques diante de críticas de autoridades sobre a guerra de preços.

Por enquanto, as vendas de veículos elétricos permanecem robustas. As vendas no varejo de carros elétricos e híbridos tiveram expansão anual de 30% em junho, para 1,1 milhão de unidades, de acordo com a CPCA. No primeiro semestre, as vendas na categoria somaram 5,47 milhões de veículos, alta de 33% em relação ao período equivalente do ano passado.

Apenas as vendas da americana Tesla, de Elon Musk, subiram 0,8% na confronto anual de junho, para 71.599 unidades, dando sinais de recuperação em relação a maio. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.