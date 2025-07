União Europeia abre mercado para castanhas de baru do Brasil, diz governo

O Brasil poderá exportar castanhas torradas de baru para a União Europeia (UE), informaram o Ministério da Agricultura e Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. O aval foi recebido pelo governo brasileiro nesta terça-feira. "Sua exportação tem potencial crescente nos mercados de alimentos funcionais e naturais. A abertura é marco importante no fortalecimento da bioeconomia brasileira e na valorização de produtos oriundos do Cerrado no mercado internacional", destacaram os ministérios na nota.O Brasil exportou US$ 23 bilhões em produtos agropecuários do Brasil em 2024, com destaque para soja, café e produtos florestais, de acordo com dados da balança comercial. O bloco é o segundo principal destino de produtos agropecuários brasileiros.