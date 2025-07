UE pode estar gerando ameaças a si mesma ao fazer comércio com ditadores, dizem economistas do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A União Europeia está cada vez mais fazendo comércio com regimes autocráticos, financiando a estratégia expansionista desses países e potencialmente gerando um obstáculo existencial para o próprio bloco, disse uma publicação no blog do Banco Central Europeu nesta terça-feira.

A UE há muito tempo se orgulha de ter uma política econômica baseada em valores, com relações comerciais que levam em consideração fatores como justiça social, direitos humanos, regras trabalhistas e padrões ambientais.

No entanto, a realidade é bem diferente e o comércio com regimes autocráticos tem aumentado constantemente desde 1999 até o momento em que o bloco impôs sanções generalizadas à Rússia após a invasão da Ucrânia, argumentou a publicação de autoria dos economistas do BCE Claudia Marchini e Alexander Popov.

"Nossas descobertas mostram que, apesar de suas promessas, a UE está negociando cada vez mais com países governados por autocratas e ditadores", disseram eles, o que não reflete as opiniões do BCE. "Vemos uma interrupção dessa tendência apenas recentemente."

A mudança ocorre porque a UE realocou as importações em favor de países menos democráticos e porque a qualidade da governança democrática diminuiu entre os parceiros comerciais existentes.

"Negociar com ditadores equivale a gerar lucros para regimes que geralmente têm uma agenda expansionista e militarista explícita", disse o blog. "Em última análise, isso pode se tornar um desafio existencial para a UE."

O artigo, no entanto, rejeita o argumento de que o aumento do comércio com a China é o culpado, alegando que uma tendência semelhante pode ser observada mesmo se a China for excluída.

O texto também contesta o fato de a democracia estar em declínio, argumentando que a média dos países fora do bloco se tornou, na verdade, mais democrática.

Além das ameaças à reputação e à existência, a tendência também é preocupante, pois muitos dos principais recursos necessários para a transição energética do bloco são encontrados em países liderados por autocratas, acrescentou o blog.

"Nossas descobertas sugerem um trade-off associado à transição verde", disse o blog. "As atuais tecnologias de baixo carbono dependem de uma série de materiais de terras raras que são normalmente encontrados em países com regimes autocráticos."

(Por Balazs Koranyi)