UE confirma adesão da Bulgária ao euro em 1º de janeiro de 2026

A União Europeia (UE) oficializou nesta terça-feira a entrada da Bulgária na zona do euro a partir de 1º de janeiro de 2026. Em comunicado, o Conselho da UE informou que foram adotados os três atos legais finais necessários para que o país possa adotar a moeda comum do bloco.

"Isso completa o processo para a Bulgária se tornar o 21º membro da área do euro e se beneficiar do uso da moeda comum da UE, o euro, a partir do próximo ano", afirma o comunicado.

A ministra dinamarquesa da Economia, Stephanie Lose, que detêm a presidência rotativa do Conselho atualmente, destacou o simbolismo e o rigor do processo de adesão. "A partir de hoje, a Bulgária ocupa seu lugar como o 21º membro da zona do euro. Isso marca o culminar de um processo rigoroso rumo à adesão da Bulgária, que envolveu análises criteriosas e uma preparação intensa. Parabenizo calorosamente a Bulgária e o povo búlgaro por essa conquista extraordinária", declarou.

Entre os atos legais aprovados está a definição da taxa de conversão entre o euro e o lev búlgaro, fixada em 1,95583 levs por 1 euro - o mesmo valor que já vinha sendo adotado como taxa central no Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio (ERM II), etapa preparatória obrigatória para a adoção da moeda única.

Com a adesão da Bulgária, a zona do euro passará a ter 21 países. O processo de transição inclui uma série de adaptações técnicas, econômicas e legais, que devem ser concluídas até o fim de 2025.