Ucrânia pede investigação sobre suposto uso de armas químicas pela Rússia

Por Anthony Deutsch

HAIA (Reuters) - A Ucrânia pediu ao órgão global de controle de armas químicas em Haia, nesta terça-feira, que investigue o suposto uso de munições tóxicas proibidas pela Rússia contra suas forças.

Uma solicitação para estabelecer uma investigação foi submetida por Kiev ao corpo diretivo da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq).

Isso ocorreu depois que agências de inteligência da Holanda e da Alemanha disseram na sexta-feira que tinham evidências do uso generalizado de armas ilegais pela Rússia ao longo da linha de frente.

O chefe da agência, Fernando Arias, disse em uma declaração ao Conselho Executivo da Opaq que, em vista do suposto uso frequente de agentes químicos perigosos, seu escritório intensificaria o monitoramento das atividades ao longo da linha de conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Ele convidou a Ucrânia a discutir sua proposta com os Estados membros, cuja maioria pode ser necessária para apoiar tal investigação.

A Opaq criou uma equipe semelhante em 2018 para examinar as acusações de uso de armas químicas na Síria. A Equipe de Investigação e Identificação concluiu que as forças do governo sírio e os militantes do Estado Islâmico haviam usado armas químicas proibidas na guerra civil que começou em março de 2011.

Os Estados Unidos acusaram a Rússia pela primeira vez em maio do ano passado de usar cloropicrina, um composto químico mais tóxico do que agentes de controle de distúrbios e usado pela primeira vez pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.

A Opaq, uma agência de desarmamento em Haia com 193 Estados-membros, disse no ano passado que as acusações iniciais feitas por ambos os países eram "insuficientemente fundamentadas".

Ambos os lados negam o uso de armas químicas no conflito, que se agravou quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

"A Ucrânia solicita ao diretor-geral da Opaq que tome medidas para estabelecer um mecanismo independente e imparcial (para) investigar casos de suposto uso de armas químicas na Ucrânia", segundo uma cópia da solicitação compartilhada com a Reuters.

A Ucrânia solicitou que o mecanismo fosse capacitado para "coletar evidências adicionais e identificar perpetradores, organizadores e patrocinadores de tal uso".

O pedido foi apresentado no início de quatro dias de reuniões a portas fechadas pelo Conselho Executivo da Opaq, composto por 41 países. O órgão de desarmamento não fez comentários imediatos sobre a solicitação.

Pelo menos três mortes de ucranianas foram relacionadas ao uso de armas químicas, segundo a Agência de Inteligência Militar da Holanda, enquanto mais de 2.500 pessoas feridas no campo de batalha relataram sintomas relacionados a armas químicas às autoridades de saúde ucranianas.

Na segunda-feira, o Reino Unido sancionou dois indivíduos russos e uma entidade russa como parte de seu regime de sanções contra armas químicas, em seu mais recente esforço para punir Moscou pela guerra na Ucrânia.