Trump e Netanyahu se reúnem pela segunda vez enquanto avançam negociações de cessar-fogo em Gaza

Por Andrea Shalal e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se nesta terça-feira pela segunda vez em dois dias com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para discutir Gaza, enquanto o enviado de Trump para o Oriente Médio disse que Israel e o Hamas estavam encerrando suas diferenças em relação a um acordo de cessar-fogo.

O líder israelense deixou a Casa Branca na noite desta terça-feira após pouco mais de uma hora de reunião com Trump no Salão Oval, sem acesso da imprensa. Os dois homens também se encontraram por várias horas durante um jantar na Casa Branca na segunda-feira, durante a terceira visita de Netanyahu aos EUA desde que o presidente iniciou seu segundo mandato em 20 de janeiro.

Netanyahu se reuniu com o vice-presidente JD Vance e depois visitou o Capitólio federal nesta terça-feira, e deve voltar ao Congresso na quarta-feira para se reunir com os líderes do Senado.

Ele disse aos repórteres após uma reunião com o presidente republicano da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que, embora não acreditasse que a campanha de Israel no enclave palestino estivesse concluída, os negociadores estão "certamente trabalhando" em um cessar-fogo.

"Ainda temos que terminar o trabalho em Gaza, libertar todos os nossos reféns, eliminar e destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas", disse Netanyahu.

Pouco depois de Netanyahu falar, o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que as questões que impediam Israel e o Hamas de chegar a um acordo haviam caído de quatro para uma e que ele esperava chegar a um acordo de cessar-fogo temporário nesta semana.

"Esperamos que, até o final desta semana, tenhamos um acordo que nos leve a um cessar-fogo de 60 dias. Dez reféns vivos serão libertados. Nove mortos serão liberados", disse Witkoff aos repórteres em uma reunião do gabinete de Trump.

A guerra de Gaza eclodiu quando o Hamas atacou o sul de Israel em outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com dados israelenses. Cerca de 50 reféns permanecem em Gaza, e acredita-se que 20 estejam vivos.

A guerra de retaliação de Israel em Gaza matou mais de 57.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave. A maior parte da população de Gaza foi deslocada pela guerra e quase meio milhão de pessoas enfrentam fome nos próximos meses, de acordo com estimativas da ONU.

Trump apoiou fortemente Netanyahu, até mesmo entrando na política doméstica israelense ao criticar os promotores sobre um julgamento de corrupção contra o líder israelense por suborno, fraude e acusações de quebra de confiança que Netanyahu nega.

Em seus comentários aos repórteres no Congresso, Netanyahu elogiou Trump, dizendo que nunca houve uma coordenação mais estreita entre os EUA e Israel na história de seu país.

(Reportagem de Patricia Zengerle, Andrea Shalal, Jeff Mason e Susan Heavey)