WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os países que fazem parte do grupo Brics receberão uma tarifa de 10% sobre eles "muito em breve".

"Qualquer um que faça parte do Brics receberá uma tarifa de 10% muito em breve", disse Trump durante uma reunião com integrantes do gabinete na Casa Branca.

(Reportagem de Andrea Shalal)