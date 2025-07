Trump defende Bolsonaro, e Lula diz que 'não aceitamos interferência'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ontem uma publicação em sua rede social Truth defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e criticando o processo que ele enfrenta no STF por tentativa de golpe de Estado. "Eu tenho assistido, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo", escreveu Trump. Ele disse ainda que o "Brasil está agindo de forma terrível" com Bolsonaro, criticou uma suposta "caça às bruxas" de autoridades brasileiras contra o ex-presidente e sua família e finalizou escrevendo: "Deixem Bolsonaro em paz". A mensagem de Trump ocorre em meio à expectativa de bolsonaristas para que os EUA apliquem uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Leia mais.

Lula reage a mensagem de Trump e diz que 'não aceitamos interferência'. O presidente Lula publicou uma nota em suas redes sociais em resposta à postagem de Donald Trump. Lula afirmou não aceitar interferências nas políticas internas do Brasil e, sem citar Trump, disse que "a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano." A nota diz ainda que ninguém está acima da lei, "sobretudo os que atentam contra a liberdade e o estado de direito". Depois da publicação, o presidente foi questionado sobre o tema no Rio de Janeiro, onde participa da reunião de cúpula do Brics, e disse que não iria comentar "essa coisa do Trump e do Bolsonaro". "Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, esse país tem um dono chamado povo brasileiro", declarou. Veja o vídeo.

Trump e Netanyahu voltam a falar em expulsar palestinos de Gaza. Em visita ao presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entregou a Donald Trump um pedido que fez para que ele seja indicado ao Nobel da Paz por sua atuação no conflito no Oriente Médio, e os dois voltaram a falar em expulsar os palestinos da Faixa de Gaza. "Estamos trabalhando com os EUA para encontrar países dispostos a concretizar o que sempre dizem: que querem dar aos palestinos um futuro melhor", disse Netanyahu. Trump concordou com o plano que configuraria limpeza étnica. Questionados pela imprensa sobre a solução de dois Estados para o conflito, Trump disse que "não sabia" e Netanyahu repetiu que "um Estado palestino seria apenas uma plataforma para destruir Israel". Leia mais sobre o encontro.

Candidato de Lula, Edinho Silva é eleito presidente nacional do PT. O Partido dos Trabalhadores realizou eleições no domingo para escolher o novo presidente e só conseguiu divulgar o resultado ontem, após reverter na Justiça a decisão que suspendeu a votação em Minas Gerais. Um litígio sobre a inclusão da candidatura da deputada Dandara Tonantzin ao diretório estadual travou a votação no estado. O ex-ministro Edinho Silva foi eleito o novo presidente nacional. Ele era o candidato apoiado pelo presidente Lula e favorito ao pleito. Seu principal adversário foi o deputado federal Rui Falcão, que já dirigiu a sigla anteriormente e se lançou como independente. Edinho assume o PT após oito anos de presidência de Gleisi Hoffmann, e defende uma guinada do partido ao centro, com aproximação de setores do mercado financeiro. Saiba mais sobre ele.

Trump envia carta sobre taxas para 14 países, mas adia cobrança. O presidente dos Estados Unidos começou a enviar ontem as cartas a parceiros comerciais para informar a decisão de seu governo sobre as tarifas a serem cobradas. Ele estabeleceu taxas mínimas sobre produtos importados que vão de 25% a 40% e começarão a valer a partir de 1º de agosto. O Brasil ainda não está nesta primeira lista e deve ser informado até meados de agosto. O prazo que Trump havia estabelecido para início da cobrança das taxas era 9 de julho, mas ele foi adiado em mais uma mudança no calendário comercial da Casa Branca e dando a oportunidade para que novos acordos sejam estabelecidos. Os mercados reagiram à divulgação das alíquotas estabelecidas por Trump e também à ameaça do presidente americano de impor tarifas extras a países que alinharem com a política comercial do Brics. O dólar teve forte alta no Brasil, subiu 0,99% e fechou cotado a R$ 5,478. Saiba mais.

Fluminense disputa hoje uma vaga na decisão do Mundial de Clubes. Único time brasileiro sobrevivente na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o time carioca entra em campo às 16h contra o Chelsea na primeira partida da semifinal. O treinador Renato Gaúcho declarou que se sente como o "patinho feio" da competição. "O Fluminense não chega a dez por cento desses grandes clubes em termos financeiros. Então, esses grandes clubes têm todas as condições de contratar os grandes jogadores", disse. O Flu tem a menor folha salarial entre os quatro semifinalistas e um investimento inferior também ao dos outros clubes brasileiros que estavam na competição. O time chegou ao mata-mata após um empate com o Borussia Dortmund, uma vitória sobre o Ulsan HD e um empate com o Mamelodi Sundowns, em segundo no Grupo F.