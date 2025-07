Trump anuncia tarifas sobre cobre e amplia guerra comercial

Por Andrea Shalal e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON/TÓQUIO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ampliou sua guerra comercial global nesta terça-feira, ao anunciar uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e dizer que as taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, há muito ameaçadas, serão aplicadas em breve.

Um dia depois de ter pressionado 14 parceiros comerciais, incluindo fornecedores poderosos dos EUA, como a Coreia do Sul e o Japão, com tarifas mais altas, Trump reiterou sua ameaça de tarifas de 10% sobre produtos do Brasil, da Índia e de outros membros do grupo de países do Brics.

Ele também disse que as negociações comerciais estão indo bem com a União Europeia e a China, embora tenha acrescentado que está a poucos dias de enviar uma carta tarifária à UE.

Os comentários de Trump, feitos durante uma reunião do gabinete na Casa Branca, podem injetar mais instabilidade em uma economia global que tem sido abalada pelas tarifas que ele impôs ou ameaçou impor sobre as importações para o maior mercado consumidor do mundo.

Os futuros do cobre nos EUA subiram mais de 10% após o anúncio de Trump de novas tarifas sobre um metal que é fundamental para veículos elétricos, equipamentos militares, rede elétrica e muitos bens de consumo. Elas se juntariam às tarifas já em vigor para as importações de aço, alumínio e automóveis.

As ações do setor farmacêutico dos EUA também caíram em relação às máximas do dia, após a ameaça de Trump de impor tarifas de 200% sobre as importações de medicamentos, que, segundo ele, poderiam ser adiadas em cerca de um ano.

Outros países, enquanto isso, disseram que tentariam amenizar o impacto das ameaças de tarifas de Trump, depois que ele adiou o prazo de quarta-feira para 1º de agosto.

O governo Trump prometeu "90 acordos em 90 dias" depois que ele revelou uma série de tarifas específicas para cada país no início de abril. Até o momento, apenas dois acordos foram firmados, com o Reino Unido e o Vietnã. Trump disse que um acordo com a Índia está próximo.

Trump disse que os países estão clamando para negociar.

"Já era hora de os Estados Unidos da América começarem a receber dinheiro de países que estavam nos enganando... e rindo pelas nossas costas de como éramos estúpidos", disse ele.

NÍVEIS MAIS ALTOS DESDE 1934

Após o anúncio de Trump de tarifas mais altas para os 14 países, o grupo de pesquisa norte-americano Yale Budget Lab estimou que os consumidores enfrentam uma taxa tarifária efetiva dos EUA de 17,6%, acima dos 15,8% anteriores e a mais alta desde 1934.

O Goldman Sachs disse que as ações de segunda-feira acrescentariam 1,4 ponto percentual à tarifa efetiva dos EUA.

O governo de Trump vem divulgando essas tarifas como uma fonte significativa de receita. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que Washington arrecadou cerca de US$100 bilhões até o momento e pode chegar a US$300 bilhões até o final do ano. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm recebido cerca de US$80 bilhões por ano em receitas tarifárias.

Os mercados globais não reagiram de forma dramática às últimas reviravoltas tarifárias, que ocorrem após meses de turbulência. O índice S&P 500 dos EUA estava ligeiramente mais baixo nas negociações da tarde, após os comentários de Trump.

Ele disse que "provavelmente" informará à União Europeia, dentro de dois dias, a taxa que ela pode esperar para suas exportações para os EUA, acrescentando que o bloco de 27 membros tem tratado seu governo "muito bem" nas negociações comerciais.

A UE, o maior parceiro comercial bilateral dos EUA, pretende fechar um acordo antes de 1º de agosto com concessões para determinados setores importantes de exportação, como aeronaves, equipamentos médicos e bebidas alcoólicas, de acordo com fontes da UE. Bruxelas também está considerando um acordo que protegeria os fabricantes de automóveis europeus com grandes instalações de produção nos EUA.

No entanto, o ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, advertiu que a UE estava preparada para retaliar, se necessário.

"Se não chegarmos a um acordo comercial justo com os EUA, a UE está pronta para tomar medidas de retaliação", disse ele na câmara baixa do Parlamento.

O Japão, que enfrenta uma possível tarifa de 25%, quer concessões para sua grande indústria automobilística e não sacrificará seu setor agrícola, um poderoso lobby doméstico, em prol de um acordo antecipado, disse o principal negociador comercial Ryosei Akazawa nesta terça-feira.

A Coreia do Sul, que também enfrenta uma possível tarifa de 25%, disse que planejava intensificar as negociações comerciais nas próximas semanas "para chegar a um resultado mutuamente benéfico".

Washington e Pequim concordaram com uma estrutura comercial em junho, mas como muitos dos detalhes ainda não estão claros, os comerciantes e investidores estão atentos para ver se ela se desfaz antes de um prazo separado, imposto pelos EUA em 12 de agosto, ou se leva a uma distensão duradoura.

"Temos tido um relacionamento muito bom com a China ultimamente, e estamos nos dando muito bem com eles. Eles têm sido muito justos em nosso acordo comercial, honestamente", disse Trump, acrescentando que tem conversado regularmente com o presidente chinês, Xi Jinping.

Na segunda-feira, Trump informou que os Estados Unidos imporiam tarifas de 25% sobre os produtos da Tunísia, Malásia e Cazaquistão, com taxas de 30% sobre a África do Sul, Bósnia e Herzegovina, subindo para 32% sobre a Indonésia, 35% sobre a Sérvia e Bangladesh, 36% sobre o Camboja e Tailândia e 40% sobre Laos e Mianmar.

(Reportagem de Andrea Shalal, Trevor Hunnicutt, Dan Burns, Bhargav Acharya, Jack Kim, Ju-min Park, Jihoon Lee, Joyce Lee, Philip Blenkinsop, Julia Payne, Olivia Le Poidevin, Emma Farge, Rachel More, Martin Petty)