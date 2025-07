Três tripulantes morrem e ao menos dois ficam feridos em ataque a navio no Mar Vermelho

ATENAS/LONDRES (Reuters) - Três membros da tripulação do graneleiro Eternity C, de bandeira liberiana e operado pela Grécia, foram mortos em um ataque de drones e lanchas ao largo do Iêmen, informou uma autoridade da missão naval da União Europeia, Aspides, nesta terça-feira, o segundo incidente em um dia após meses de calmaria.

O Mar Vermelho, que passa pela costa do Iêmen, é há muito tempo uma hidrovia crucial para o petróleo e as commodities do mundo, mas o tráfego caiu desde que a milícia Houthi, alinhada ao Irã, começou a atacar navios em novembro de 2023, no que eles disseram ser solidariedade aos palestinos contra Israel na guerra de Gaza.

As mortes na embarcação, as primeiras envolvendo o transporte marítimo no Mar Vermelho desde junho de 2024, elevam para sete o número total de navegantes mortos em ataques a embarcações no corredor vital de transporte marítimo.

Uma autoridade da Aspides, a missão da União Europeia encarregada de ajudar a proteger a navegação no Mar Vermelho, também afirmou que pelo menos dois outros tripulantes ficaram feridos. A delegação marítima da Libéria havia informado em uma reunião das Nações Unidas anteriormente que dois tripulantes morreram.

O Eternity C, com 22 tripulantes — 21 filipinos e um russo — a bordo, foi atacado com drones marítimos e granadas de propulsão a foguete disparadas de lanchas rápidas tripuladas, disseram fontes de segurança marítima à Reuters.

Horas antes do ataque, o grupo militante Houthi reivindicou a responsabilidade por um ataque ao graneleiro MV Magic Seas, de bandeira liberiana e operado pela Grécia, no sudoeste do Iêmen, no domingo, dizendo que o navio afundou. Segundo o gerente do navio, as informações sobre o naufrágio não puderam ser verificadas.

Toda a tripulação do Magic Seas foi resgatada por um navio mercante que passava e chegou em segurança a Djibuti na segunda-feira, informaram as autoridades locais.

Os Houthis não comentaram sobre o Eternity C.

"No momento em que a Libéria estava processando o choque e a dor do ataque contra o Magic Seas, recebemos um relato de que o Eternity C foi atacado horrivelmente e causando a morte de dois navegantes", disse o delegado da Libéria na reunião da agência de navegação da ONU.

(Reportagem de Jonathan Saul e Renee Maltezou)