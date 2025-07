TPI emite mandados de prisão contra líderes do Taliban por perseguição a mulheres

HAIA (Reuters) - O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu na terça-feira mandados de prisão para dois líderes do Taliban no Afeganistão, incluindo o líder espiritual supremo Haibatullah Akhundzada, acusando-os de perseguição a mulheres e meninas.

O TPI disse que há motivos razoáveis para acreditar que Akhundzada e Abdul Hakim Haqqani, chefe de Justiça do Taliban, cometeram o crime contra a humanidade de perseguição por motivos de gênero contra meninas, mulheres e outras pessoas que não estão em conformidade com a política do Taliban sobre gênero, identidade ou expressão de gênero.

(Reportagem de Stephanie Van Den Berg)