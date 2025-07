Testamos o Logitech MX Master 3S: 'melhor mouse que já usei na vida'

Testamos um dos mouses mais famosos do mundo para quem busca produtividade: o Logitech MX Master 3S, que custa quase R$ 600 atualmente.

O modelo é muito elogiado por sua ergonomia, botões personalizáveis, cliques precisos e silenciosos, além das duas rolagens, horizontal e vertical. Por isso fiquei animado com o teste para ver se ele é tudo isso. E é mesmo. Trabalho com tecnologia há 7 anos e é o melhor mouse que já usei na vida.

Para se ter uma ideia, entre os fãs do modelo está o criador de conteúdo de tecnologia Marques Brownlee, que tem mais de 20,1 milhões de inscritos no YouTube. Profissionais de edição e programadores também costumam recomendar o modelo.

O que gostamos

Extremamente confortável. Nos meus dias de home office, passei dias inteiros usando o mouse e nem percebi. A palma da mão e o polegar ficam perfeitamente encaixados no produto, reduzindo a tensão no antebraço.

O MX Master 3S tem um design que favorece a postura natural, então a região frontal e o apoio lateral são um pouco maiores que em outros mouses que já usei. Eu estranhei um pouco o fato dele ser bem grandão, mas me acostumei rapidamente.

Imagem: Divulgação

Perfeito para produtividade. Com sensor de 8.000 DPI, o mouse é indicado para trabalhos profissionais. Eu editei muitos vídeos no Adobe Premiere e me surpreendi com a precisão no manuseio da linha do tempo dos projetos, ajuste de cortes e áudio, etc.

No home office, o MX Master 3S manda bem para quem lida com muitas janelas, múltiplos monitores e alternância entre ambientes, já que é possível cobrir boa parte dos espaços em menos tempo e movimento da mão.

Silencioso. O MX Master 3S é até 90% mais silencioso que o Master 3, uma evolução impressionante. No interior do mouse, a Logitech incluiu materiais mais macios e amortecimento nos cliques, o que eliminou completamente aquele "estalo" típico de mouses tradicionais.

Na prática, é ideal para ambientes silenciosos, como escritório compartilhado e biblioteca, além de reuniões.

Funciona em qualquer superfície. Outro ponto positivo do sensor óptico do mouse é funcionar em qualquer lugar. Eu testei ele em superfícies de mármore, vidro, tecido, concreto, papelão, e até numa garrafa d'água, e o ponteiro do mouse continuou muito preciso.

Rolagem vertical e horizontal. Uma das coisas mais legais do MX Master 3S. A roda principal tem um sistema magnético que alterna automaticamente entre uma rolagem mais precisa, ideal para quando você estiver lendo um texto, ou livre, que é ultrarrápida e a Logitech diz que é capaz de rolar até 1 mil linhas por segundo.

Já a segunda fica na lateral esquerda do mouse com rolagem horizontal, operada com o polegar. Eu não sabia que precisava tanto desse botão até usar o MX Master 3S, pois é perfeito para edição de vídeo, para rolar a linha do tempo mais facilmente.

Imagem: Divulgação

7 botões programáveis. O MX Master 3S tem uma ampla variedade de botões, incluindo um botão oculto no apoio do polegar que eu configurei para selecionar os aplicativos já abertos no Windows. Aliás, todos os botões podem ser customizáveis no aplicativo Logi Options+, o que é legal para otimizar o trabalho.

No meu dia a dia, configurei a rolagem lateral para trocar de abas no navegador e navegar pela linha do tempo no editor Adobe Premiere. Ele suporta aplicativos populares de edição, como Adobe Photoshop, Audition e After Effects, Excel, Word, navegador Google Chrome.

Bateria de longa duração. Uso o MX Master 3S há pouco mais de um mês, e até agora ele consumiu menos de 50% de bateria. A Logitech diz que ele dura até 70 dias com uma carga completa.

O carregamento do mouse é feito por cabo USB-C, então nada de pilhas por aqui.

Imagem: Divulgação

Conectividade. O mouse pode ser conectado via Bluetooth com até três dispositivos. Alternar entre eles pode ser feito com um único botão na parte de trás dele.

Também dá para conectá-lo com o receptor Logi Bolt, que vem na caixa. Com ele, a conexão é mais estável e com menos interferência em relação ao Bluetooth tradicional.

Pontos de atenção

Não é indicado para jogos. A proposta do MX Master 3S é ser o maior aliado do usuário no trabalho, mas não em jogos. Ou seja, ele não traz algumas características ideais para o público gamer, como leveza e tempo de resposta menor. Isso não afeta a produtividade, mas torna o produto pouco indicado para jogos.

Formato feito para destros. A Logitech projetou o mouse para pessoas que usam a mão direita, então não tem uma versão espelhada do modelo. Isso restringe a usabilidade, já que pessoas canhotas precisam se adaptar para usar o produto.

Sem compartimento para o receptor. Embora o receptor Logi Bolt venha na embalagem, o MX Master 3S não tem um espaço interno para guardá-lo, como acontece com outros mouses da Logitech como o Lift Vertical e o gamer G305.

Ou seja, fica mais fácil perder o receptor do mouse caso você seja uma pessoa que trabalha muito fora de casa.

Para quem vale a pena

O MX Master 3S vale a pena para quem é profissional e depende de precisão no dia a dia, como editores de vídeo, designers, programadores e analistas. Ele oferece conforto de alto nível, sensor de 8.000 DPI que funciona até em vidro, rolagens verticais e horizontais precisas, além de botões personalizáveis que agilizam o fluxo de trabalho em diferentes softwares.

Mesmo custando mais de R$ 500, o preço se justifica pela qualidade de construção e pela quantidade de recursos inteligentes que ele entrega. É um mouse feito para quem leva a produtividade a sério — e, na minha experiência, foi o melhor mouse que já usei na vida.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol É um tablet com teclado ou um notebook? O Guia de Compras UOL testou o Galaxy Tab S10 Ultra, o mais recente lançamento da Samsung, revelado no início de outubro. Embora as mudanças em relação ao Galaxy Tab S9 Ultra sejam discretas, os avanços mais marcantes surgem no uso cotidiano, especialmente em inteligência artificial. ?? Confira o review completo no Guia de Compras UOL! E aí, curtiu? Link na bio @Guia de Compras UOL #galaxy #samsung #guiadecomprasuol #galaxytabs10ultra #galaxytab ? som original - uol

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.