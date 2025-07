SulAmérica e Amil lideram adição de clientes de planos de saúde em maio, mostram ANS e analistas

(Reuters) - Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizados nesta terça-feira mostram aumento no número de beneficiários de planos de saúde em maio, para cerca de 52,6 milhões usuários no caso de assistência médica e para quase 34,8 milhões em planos exclusivamente odontológicos.

Nos planos médico-hospitalares, houve crescimento de 1,1 milhão de beneficiários em relação a maio de 2024 e de 287.235 usuários em relação a abril de 2025. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, a ANS registrou aumento de aproximadamente 1,6 milhão de beneficiários em um ano, mas redução de 7.099 usuários ante o mês anterior.

Entre as empresas, analistas do Citi chamaram a atenção para a performance da Hapvida, que voltou ao território positivo, com adição líquida de cerca de 14.500 usuários em maio ante abril, embora o saldo no acumulado do trimestre permaneça negativo, em torno de 10.700 clientes.

Houve desempenho desigual entre suas verticais da companhia, conforme Leandro Bastos e equipe, em relatório enviado a clientes, com a Hapvida mostrando adição de ao redor de 43.700 usuários e mais uma vez compensando a performance de NDI, que registrou uma saída líquida de cerca de 29.200 clientes.

Analistas do BTG Pactual ressaltaram que, apesar do crescimento, o grupo Hapvida perdeu participação de mercado. "SulAmérica (da Rede D'Or) e Amil foram, mais uma vez, os destaques positivos", afirmaram Samuel Alves e Maria Resende, em relatório enviado a clientes nesta terça-feira.

A equipe do Citi também destacou que a Amil continua com forte desempenho, com adição líquida de cerca de 80.000 usuários, enquanto a SulAmérica "apresentou números ainda melhores", com saldo positivo ao redor de 84.000 clientes, excluindo planos empresariais administrados.

Eles, porém, afirmaram que permanecem "intrigados" com a taxa de cancelamento (churn) em níveis "anormalmente baixos".

Os analistas do Citi também apontaram o crescimento dos números da Porto Seguro, com adição de 16 mil usuários, enquanto consideraram "razoável" o resultado de Bradesco Saúde, do banco Bradesco, com aumento de aproximadamente 7.400 clientes.

(Reportagem de Paula Arend Laier; Edição de Michael Susin)