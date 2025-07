Tão estressado que não consegue nem dormir? 7 hábitos para quebrar o ciclo

Em meio à correria do dia a dia, é comum terminar o expediente com a mente acelerada e o corpo exausto —e, mesmo assim, ter dificuldade para relaxar e dormir bem. O estresse crônico, além de desgastante, compromete o funcionamento do organismo, a qualidade do sono e a saúde mental.

A boa notícia é que pequenas mudanças no estilo de vida podem ajudar a quebrar esse ciclo. A seguir, confira sete hábitos que a ciência comprova como eficazes para reduzir o estresse e melhorar profundamente a qualidade do sono.

1. Pratique atividades físicas com regularidade

Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology mostrou que a prática regular de exercícios físicos é altamente eficaz na redução do estresse, sobretudo em pessoas com depressão e outros transtornos mentais. O movimento ativa a liberação de substâncias que trazem sensação de prazer e bem-estar, como a serotonina, e reduz os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse.

Além disso, manter-se ativo protege o coração: participantes do estudo que seguiram as recomendações de atividade física tiveram 23% menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares ao longo de dez anos.

2. Respire melhor

Exercícios de respiração profunda são uma das formas mais simples e acessíveis de acalmar o sistema nervoso. Um estudo da Universidade de Stanford (EUA) revelou que apenas cinco minutos diários de respiração consciente, com foco na expiração lenta, já são suficientes para reduzir a ansiedade, melhorar o humor e aumentar o senso de controle emocional.

Imagem: iStock

3. Medite ou faça ioga para acalmar a mente

Técnicas como meditação, ioga e atenção plena ajudam a reduzir o estresse ao promoverem um estado de relaxamento e desaceleração. Elas também melhoram o foco, a consciência corporal e o controle das emoções, criando um terreno mais favorável para um sono de qualidade. Comece com alguns minutos por dia e aumente o tempo conforme se sentir mais confortável.

4. Reduza excessos e busque equilíbrio

Identificar excessos na rotina (sejam eles de trabalho, compromissos, estímulos ou até de redes sociais) é um passo essencial para reduzir o estresse. O ideal não é cortar tudo de uma vez, mas fazer ajustes graduais, priorizando aquilo que realmente importa. Essa busca por equilíbrio reduz a sobrecarga mental e ajuda a preservar energia física e emocional, favorecendo também a qualidade do sono.

5. Mude a forma de pensar

O estresse nem sempre está só no que acontece ao redor —muitas vezes, está em como interpretamos e reagimos aos desafios. Mudar o olhar sobre as responsabilidades, questionar padrões automáticos de pensamento e desenvolver novas perspectivas pode transformar a maneira como você lida com a rotina.

Trata-se de um processo de autoconhecimento e ressignificação que traz mais leveza, propósito e bem-estar, além de contribuir para uma mente mais tranquila na hora de dormir.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

6. Faça pausas e descanse ao longo do dia

Pausas curtas durante o dia, seja para respirar, se alongar, dar uma volta ou apenas relaxar por alguns minutos, ajudam a baixar os níveis de cortisol e promovem uma sensação de alívio físico e mental. Essa prática previne a sobrecarga, melhora a produtividade e evita que o estresse acumulado atrapalhe o sono à noite.

7. Cultive hobbies e lazer de verdade

Atividades prazerosas, como ler, cozinhar, pintar, cuidar de plantas ou brincar com um pet funcionam como válvulas de escape para a tensão do dia a dia. Além de distrair a mente, elas despertam emoções positivas, promovem o relaxamento e ajudam a reconectar com o que traz alegria e sentido à vida. O lazer não é perda de tempo, é autocuidado. O psicólogo ou o psiquiatra —ou os dois juntos — podem ajudá-lo momentos e ações do dia que desencadeiam o estresse.

*Com informações de reportagens publicadas em 19/08/2024; 15/12/2020; 11/04/2024 e 21/02/2023