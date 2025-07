Senado adia votação de legalização de cassinos, jogos de azar e jogo do bicho

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu adiar a votação do projeto que legaliza jogos de azar, bingos e cassinos. A análise estava marcada para a tarde desta terça-feira, 8.

Alcolumbre citou o quórum baixo e a solicitação feita por vários senadores para que fosse retirada de pauta.

"Temos oito ou nove senadores que estão fora do Brasil, em missão oficial, e eu falei com todos eles, que solicitaram a esta presidência que gostariam de estar no dia da deliberação dessa matéria", falou Alcolumbre em comunicação ao plenário.

Segundo o presidente do Senado, havia sete requerimentos pedindo o adiamento da discussão e da votação do texto mesmo antes do início da análise do projeto. Também disse que o conteúdo é "muito polêmico" e "divide o Senado".

A proposta está travada no Senado desde junho do ano passado, quando foi aprovada em uma votação apertada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Segundo o relator do texto, Irajá (PSD-TO), a pausa estratégica na votação foi necessária para angariar apoio suficiente para a votação no plenário. O projeto enfrenta resistência principalmente da bancada evangélica.

"Cassinos não geram riqueza ou empresas. Cassinos geram lavagem de dinheiro", disse o líder do Podemos, Carlos Viana (MG).