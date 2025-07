SAIBA MAIS-Donald Trump pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz?

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, indicou o presidente dos EUA, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz, o prêmio internacional de mais alto nível concedido a uma pessoa ou organização considerada a que mais fez para "promover a irmandade entre as nações".

Em sua carta ao Comitê do Nobel, que ele compartilhou online, Netanyahu disse que Trump "demonstrou dedicação inabalável e excepcional para promover a paz, a segurança e a estabilidade em todo o mundo".

Trump, que está tentando intermediar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, já foi indicado anteriormente. O Paquistão disse em junho que recomendaria Trump para o prêmio por seu trabalho em ajudar a resolver um conflito entre a Índia e o Paquistão.

A indicação de Netanyahu a Trump gerou ceticismo em alguns setores, inclusive do ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt, que disse no X que Netanyahu estava tentando bajular Trump.

Se Trump ganhar o prêmio, ele será o quinto presidente dos EUA a fazê-lo, depois de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

Veja a seguir como funciona o prêmio.

QUEM ESTÁ QUALIFICADO PARA GANHAR?

De acordo com o testamento do industrial sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, o prêmio deve ir para a pessoa "que tenha feito mais ou melhor para promover a irmandade entre as nações, a abolição ou redução de Exércitos permanentes e o estabelecimento e promoção de congressos de paz". Todas as pessoas vivas ou instituições ativas são elegíveis.

Em uma introdução no site do Nobel, o presidente do Comitê do Prêmio da Paz, Jorgen Watne Frydnes, diz que "na prática, qualquer pessoa pode receber o Prêmio Nobel da Paz. A história do prêmio mostra claramente que ele é dado a pessoas de todas as camadas da sociedade de todo o mundo".

Os Prêmios Nobel são anunciados em outubro de cada ano, mas as indicações se encerram em janeiro, o que significa que a indicação de Netanyahu para Trump não poderia ser considerada este ano.

QUEM PODE INDICAR?

Milhares de pessoas podem propor nomes: membros de governos e Parlamentos; atuais chefes de Estado; professores universitários de história, ciências sociais, direito e filosofia; e ex-vencedores do Prêmio Nobel da Paz, entre outros. Não é possível indicar a si mesmo.

As listas de indicados são mantidas em segredo por 50 anos, embora não haja nada que impeça aqueles que fazem as indicações de divulgarem suas escolhas.

QUEM DECIDE O VENCEDOR?

O Comitê Norueguês do Nobel, que consiste em cinco pessoas indicadas pelo Parlamento norueguês, é o árbitro. Os membros geralmente são políticos aposentados, mas nem sempre. O comitê atual é liderado pelo chefe da filial norueguesa da PEN International, um grupo que defende a liberdade de expressão.

Todos são indicados por partidos políticos noruegueses e suas nomeações refletem o equilíbrio de poder no Parlamento da Noruega.

COMO O COMITÊ DECIDE O VENCEDOR?

A primeira reunião do comitê ocorre em fevereiro de cada ano, quando os membros do comitê podem fazer suas próprias indicações para acrescentar à lista.

No ano passado, houve 286 indicações e, em 2025, há 338 candidatos indicados para o prêmio -- 244 indivíduos e 94 organizações.

O comitê reduz as indicações para formar uma lista restrita, e cada indicado é avaliado por um grupo de consultores permanentes e outros especialistas.

O comitê busca a unanimidade, mas pode decidir por maioria de votos. A decisão final geralmente é tomada apenas alguns dias antes do anúncio do prêmio.

CONTROVÉRSIAS

O Prêmio Nobel da Paz tem sido frequentemente visto como tendo uma mensagem política. O site do Nobel diz que alguns ganhadores foram "atores políticos altamente controversos", enquanto o prêmio também aumentou o foco do público em conflitos internacionais ou nacionais.

Obama ganhou o prêmio apenas alguns meses após assumir o cargo. Dois membros do comitê renunciaram após a decisão, em 1973, de conceder o Prêmio da Paz ao secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, e ao político vietnamita Le Duc Tho por negociarem o fim da Guerra do Vietnã.

Um membro deixou o comitê em 1994, quando o líder palestino Yasser Arafat dividiu o prêmio com Shimon Peres e Yitzhak Rabin, de Israel.

O QUE O LAUREADO RECEBE?

Uma medalha, um diploma, 11 milhões de coroas suecas (US$ 1,15 milhão) e atenção mundial imediata, se já não for famoso.

QUANDO SÃO O ANÚNCIO E A CERIMÔNIA?

O anúncio do prêmio deste ano será feito em 10 de outubro no Instituto Nobel da Noruega, em Oslo.

A cerimônia será realizada na Prefeitura de Oslo em 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel.

(Compilado por Gwladys Fouche e Simon Johnson; reportagem adicional de David Brunnstrom)