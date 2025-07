Rei Charles recebe Macron na primeira visita de Estado europeia desde o Brexit

Por Andrew MacAskill e Elizabeth Pineau

LONDRES (Reuters) - O rei Charles recebeu o presidente francês Emmanuel Macron no Reino Unido nesta terça-feira para a primeira visita de Estado de um líder europeu desde o Brexit, com a calorosa saudação simbolizando o retorno de laços mais próximos entre os dois países.

Macron, que recebeu o privilégio de fazer uma visita de Estado britânica pela primeira vez, desfruta de um forte relacionamento pessoal com o rei, e houve sorrisos quando o casal se encontrou ao lado de suas esposas, Brigitte e a rainha Camilla, vigiados por soldados a cavalo, em uniformes cerimoniais de túnicas azuis e plumas escarlates.

Charles enfatizaria "a multiplicidade de ameaças complexas" que os dois países enfrentam quando ele discursar no castelo mais tarde, enquanto Macron postou no X em sua chegada que "há muito que podemos construir juntos".

Acompanhado pelo herdeiro do trono, o príncipe William, e sua esposa, a princesa Catherine, o grupo subiu em várias carruagens puxadas por cavalos para uma procissão em Windsor, que terminou no pátio do castelo medieval, a oeste de Londres.

Desde a eleição do primeiro-ministro Keir Starmer, no ano passado, o Reino Unido vem tentando restabelecer os laços com os aliados europeus, e Charles quer desempenhar seu papel na definição do tom da visita antes do início das negociações políticas.

"Nossas duas nações compartilham não apenas valores, mas também a determinação incansável de agir de acordo com eles no mundo", dirá mais tarde o monarca de 76 anos, que ainda está em tratamento contra o câncer.

Enquanto a viagem de três dias de Macron é repleta de reuniões sobre questões econômicas e assuntos estrangeiros, o primeiro dia da visita de Estado, que acontece 16 anos depois que a falecida rainha Elizabeth recebeu o então presidente francês Nicolas Sarkozy, é amplamente focado na pompa e no simbolismo.

Antes de ir para Londres na tarde de terça-feira para falar ao Parlamento, Macron se juntou a Charles para inspecionar a Guarda de Honra. Ele iria almoçar com a família e visitar a Coleção Real, com pinturas e móveis acumulados por Windsor ao longo dos séculos.

O olho direito do monarca estava visivelmente vermelho quando ele se encontrou com Macron. Uma fonte do Palácio de Buckingham disse que ele havia sofrido um rompimento de um vaso sanguíneo em um olho, o que não estava relacionado a nenhum outro problema de saúde.