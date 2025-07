Rei Charles 3º aparece com olho vermelho: derrame ocular é perigoso?

O rei Charles 3º apareceu com o olho direito bastante vermelho em um encontro realizado hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron. Segundo fonte do Palácio de Buckingham, a vermelhidão é inofensiva e não oferece riscos à saúde de Charles.

O que aconteceu

Líderes se encontraram no Castelo de Windsor, em Londres. Macron iniciou uma visita de Estado de três dias à Grã-Bretanha.

Na ocasião, o olho direito do rei Charles estava visivelmente vermelho. O detalhe chamou a atenção do público e da mídia britânica. Segundo a agência de notícias Reuters, uma fonte do Palácio de Buckingham revelou que o monarca havia sofrido um rompimento de vaso sanguíneo no olho, conhecido como derrame ocular.

Ainda conforme a declaração, a vermelhidão no olho de Charles não é motivo de preocupação, já que não está relacionada a nenhum outro problema de saúde. Desde fevereiro de 2024, o rei está tratando um câncer —a localização do tumor não foi divulgada.

O que pode causar um derrame ocular?

Nome popular do hiposfagma, o derrame ocular é o tipo mais frequente de sangramento nos olhos. Os casos de hemorragia subconjuntival são caracterizados pelo acúmulo do sangue sob a membrana transparente (a conjuntiva) dos olhos.

Dentro dos olhos, o sangue circula por meio de vasos. Algumas alterações podem fazer com que esses vasos estourem e o sangue se espalhe para a parte branca do olho, chamada de esclera. A mancha pode ter diferentes tamanhos e formatos, mas geralmente cobre apenas uma parte da superfície ocular.

Alguns pacientes não apresentam nenhum sintoma além da mancha vermelha. Em muitos casos, não há dor ou incômodo no local e, para algumas pessoas, pode haver um leve inchaço no olho lesionado.

O derrame ocular pode ter diferentes causas, como um trauma, uma pancada. Eventuais inflamações e infecções, como a conjuntivite, também podem desencadear o quadro. O estresse é outro fator que pode levar ao aumento da pressão arterial e, consequentemente, causar o rompimento dos pequenos vasos sanguíneos dos olhos.

Geralmente, a mancha desaparece com o passar dos dias. Assim como um hematoma que pode surgir na pele, o derrame ocular tem uma variação na intensidade da cor. Inicialmente com um sangue vivo aparente, a mancha vai ficando mais clara até se dissipar completamente.

O sangramento no olho é perigoso?

Apesar do incômodo estético e de uma eventual sensação de coceira, o quadro não causa nenhuma alteração oftalmológica significativa. Pelo fato de o sangue não envolver a córnea (a camada clara na frente da íris e pupila) ou o interior do olho, a visão geralmente não é afetada.

A hemorragia ocular pode parecer assustadora, mas quase sempre é inofensiva. Na maioria das vezes, o derrame ocular é resultado de algum esforço que aumentou a pressão intra-abdominal ou intratorácica, como crises de tosse ou espirros, exercícios físicos de alta intensidade ou dificuldades na evacuação, ou seja, quando a pessoa precisa fazer muita força no momento de fazer cocô.

Quando é hora de buscar ajuda?

Caso apresente um derrame ocular, é importante buscar ajuda médica. Normalmente, o primeiro profissional acionado é o oftalmologista, que poderá avaliar as possíveis causas do hiposfagma, indicar o tratamento adequado e, caso seja necessário, encaminhar o paciente para avaliação com médico de outra especialidade.

Os vasos sanguíneos presentes nos olhos têm um pequeno calibre e são bastante finos. Devido à sua estrutura, esses vasos são mais propensos a sentir possíveis alterações na pressão das artérias —os vasos sanguíneos que promovem o transporte do sangue do coração para os tecidos.

Por isso, o derrame ocular pode indicar alterações cardiológicas importantes, como picos de pressão alta. Quando o derrame ocular passa a ser uma situação recorrente e a pessoa tiver histórico de problemas cardíacos na família, é recomendável buscar a opinião de um cardiologista.

*Com informações de matéria publicada em 15/04/2025