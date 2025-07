Real Madrid-PSG: uma semifinal explosiva com Mbappé no centro das atenções

Uma saída traumática, batalhas judiciais, uma vaga na final. Todos os três elementos estarão em jogo quando Kylian Mbappé e o Real Madrid enfrentarem o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (9), na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

O vencedor do duelo franco-espanhol vai disputar o título no dia 13 de julho contra o Chelsea, que venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta terça, no MetLife Stadium.

O astro francês ficará frente a frente com a camisa do PSG pela primeira vez desde que partiu para a capital espanhola em junho do ano passado, deixando os parisienses sem dinheiro da sua transferência para o clube em que sempre sonhou em jogar.

O reencontro no MetLife Stadium às 16h (horário de Brasília) em East Rutherford, nos arredores de Nova York, é um tanto paradoxal, já que o atacante assinou com o time mais vitorioso da Europa com o objetivo, entre outras coisas, de vencer a Liga dos Campeões.

Mas o Real Madrid saiu de mãos vazias dos grandes torneios, enquanto o exército de Luis Enrique conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões em maio com um futebol encantador e uma filosofia que parece uma alfinetada: "estrelas que jogam em função da equipe, e não o contrário", segundo o técnico.

"É uma partida especial por muitos motivos. Temos que estar preparados", disse Luis Enrique nesta terça-feira, com um longo e acalorado histórico de confrontos com o Real Madrid, tanto como jogador quanto como técnico do Barcelona.

Ele também afirmou que suas trocas de farpas com Mbappé, como a da ocasião em que disse que o PSG seria melhor sem ele, são coisa do "passado".

- Dúvida entre Mbappé e Gonzalo -

Mas a saída turbulenta manchou o legado construído pelo astro de 26 anos durante suas sete temporadas com a camisa dos 'Parisiens', onde ele é o maior artilheiro de todos os tempos, com 256 gols em 308 partidas.

As tensões aumentaram desde sua saída, com uma disputa judicial na qual Mbappé reivindica o equivalente a US$ 64,4 milhões (cerca de R$ 350,8 milhões pela cotação atual) em salários e bônus não pagos durante sua passagem pelo PSG.

Na segunda-feira, um advogado do jogador disse à AFP que o campeão mundial de 2018 havia retirado uma queixa de assédio moral contra seus ex-empregadores.

Para aumentar o suspense, a titularidade de Mbappé dependerá de sua condição física após as sequelas de uma gastroenterite que o tirou da fase de grupos.

Ele jogou na vitória por 1 a 0 contra a Juventus nas oitavas de final e balançou a rede pela primeira vez no torneio ? um golaço de voleio no intervalo, seu 44º na temporada ? na suada vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund nas quartas de final.

Mas Xabi Alonso, que estreou no comando do Real Madrid nesta Copa de Clubes, encontrou um substituto talentoso no jovem Gonzalo García, de 21 anos, considerado uma das revelações nos Estados Unidos após marcar quatro gols.

"Ele ainda não está perfeito, não 100%, mas está melhorando a cada dia", disse o técnico basco após eliminar os alemães, sem mencionar o papel que reserva para o atacante no tão aguardado duelo contra seus ex-companheiros.

O treinador não falou com a imprensa nesta terça-feira devido a uma tempestade que atrasou o voo que levaria a delegação do Real Madrid de Miami para Nova York.

- Dembélé pode ser titular -

A dúvida sobre quem fará dupla com Vinícius Jr no ataque não é a única para Alonso, cujo time recebeu um pequeno aviso contra os alemães após desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 e ser salvo por Thibaut Courtois no final.

O zagueiro Dean Huijsen foi expulso, e o novo técnico do Real Madrid terá que reorganizar sua defesa, uma das áreas revolucionadas com sua chegada, com a implementação de uma linha de três zagueiros.

A preocupação com a reorganização da defesa não é exclusiva do ex-técnico do Bayer Leverkusen. Luis Enrique também terá que recorrer ao banco de reservas para encontrar um substituto para o equatoriano Willian Pacho.

O fiel companheiro de Marquinhos foi expulso na vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, na qual o campeão europeu terminou com nove jogadores, depois de o lateral Lucas Hernández, que entrou no segundo tempo, também ter sido recebido o cartão vermelho.

A classificação mostrou a coragem de uma equipe que satisfaz paladares futebolísticos exigentes e também marcou o retorno de Ousmane Dembélé, um dos grandes destaques da temporada, com o gol.

Assim como Mbappé, o craque disputou apenas duas partidas da Copa do Mundo de Clubes devido a uma lesão física e sua titularidade nesta semifinal é incerta.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouameni, Raúl Asencio - Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham, Fran García - Gonzalo García ou Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

