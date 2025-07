Deputado Júnior Mano (PSB-CE) é alvo de busca da PF por suspeita de desvios

A Polícia Federal cumpriu hoje 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Ceará para apurar suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses por meio de emendas parlamentares. Um dos alvos é o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE).

O que aconteceu

O gabinete de Mano, na Câmara dos Deputados, foi alvo de mandados de busca e apreensão. A operação da PF ocorreu também no Ceará, nas cidades de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio. Além de Mano, há outros cinco alvos, cujos nomes ainda não foram divulgados.

Foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias. Também houve a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos investigados.

A operação acontece por ordem do ministro Gilmar Mendes, relator do caso no STF. A investigação foi remetida ao Supremo por envolver autoridade com foro privilegiado. O processo corre em sigilo.

Segundo a PF, a operação investiga uma organização criminosa que estaria direcionando recursos públicos em troca de interesses, além de influenciar processos de licitação. Suspeita é de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral, informa a corporação.

Deputado teve 'papel central' em esquema, diz PF

Investigação da PF apontou que o deputado teve "papel central" em um esquema de manipulação de eleições municipais em 51 cidades cearenses. Isso aconteceria por meio de compra de votos, além de desvios de recursos de emendas parlamentares, como mostrou o UOL em dezembro passado.

Deputado negou irregularidades. "Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras", disse a assessoria dele em nota. "O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública."

A liderança do PSB na Câmara informou que tomou conhecimento da operação, e que espera que tudo seja esclarecido em breve. "Esperamos que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos o mais breve possível, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa", afirmou, em nota, o deputado Pedro Campos, líder do PSB na Casa.

Mano está no segundo mandato na Câmara e se elegeu em 2022 pelo PL. Ele se juntou ao PSB só no final de 2024.