Petróleo bate máxima em 2 semanas com previsão de menor produção nos EUA e ataques no Mar Vermelho

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram para uma máxima de duas semanas nesta terça-feira, com base em previsões de menor produção de petróleo dos Estados Unidos, novos ataques Houthi contra navios no Mar Vermelho, preocupações com as tarifas dos EUA sobre o cobre e cobertura técnica de posições vendidas.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,8%, para fechar a US$70,15 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fechou a US$68,33, com alta de 0,6%.

Esses foram os maiores fechamentos para ambos os índices de referência do petróleo desde 23 de junho, pelo segundo dia consecutivo.

"A perspectiva de produção mais baixa (dos EUA) deu início à alta dos preços e continuou a subir junto com outras commodities com as notícias sobre as tarifas de cobre e o aumento das tensões no Mar Vermelho", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

Os EUA produzirão menos petróleo em 2025 do que o esperado anteriormente, já que a queda nos preços do petróleo levou os produtores a diminuir a atividade este ano, de acordo com a última perspectiva da Administração de Informações sobre Energia (AIE).

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira que anunciará uma tarifa de 50% sobre o cobre no final do dia, com o objetivo de impulsionar a produção norte-americana de um metal essencial para veículos elétricos, equipamentos militares, a rede elétrica e muitos bens de consumo.

A decisão de Trump de impor tarifas sobre o cobre surpreendeu os mercados e elevou os preços do metal a uma máxima recorde.

No Mar Vermelho, três membros da tripulação do graneleiro Eternity C, de bandeira liberiana e operado pela Grécia, foram mortos em um ataque de drones e lanchas ao largo do Iêmen.

Os ataques no Mar Vermelho forçaram as embarcações que transportam petróleo, gás natural liquefeito e outros produtos energéticos a percorrer longas distâncias para evitar a região, aumentando os custos de energia.

(Reportagem de Scott DiSavino e Stephanie Kelly em Nova York, Seher Dareen e Paul Carsten em Londres e Jeslyn Lerh em Cingapura)