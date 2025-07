Paraná Pesquisas: Moro lidera disputa pelo governo do Paraná com 43,8%

Do UOL, em São Paulo

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pelo Partido Liberal, mostra o ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) como líder isolado na disputa pelo governo do Paraná em todos os cenários testados.

O que aconteceu

Moro tem 43,8% das intenções de voto em seu melhor cenário. Em seguida, aparecem Beto Richa (PSDB), com 17,5%, e Requião Filho (PDT), com 16,5% na pesquisa estimulada, quando é apresentada uma lista de nomes ao entrevistado.

Foram testadas outros dois cenários. Moro tem a menor vantagem (38,2%) quando o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD) aparece na lista. Greca governou a capital do estado por três mandatos —o último terminou em 2024.

Cenário 1:

Sergio Moro (União Brasil): 43,8%

Beto Richa (PSDB): 17,5%

Requião Filho (PDT): 16,5%

Guto Silva (PSD): 5,2%

Enio Verri (PT): 3%

Indecisos: 5,3%

Brancos e Nulos: 8,8%

Cenário 2:

Sergio Moro (União Brasil): 41%

Beto Richa (PSDB): 17,1%

Requião Filho (PDT): 16,6%

Alexandre Curi (PSD): 9,5%

Enio Verri (PT): 2,9%

Indecisos: 4,2%

Brancos e Nulos: 8,8%

Cenário 3:

Sergio Moro (União Brasil): 38,2%

Rafael Greca (PSD): 19,5%

Beto Richa (PSDB): 14,7%

Requião Filho (PDT): 13,4%

Enio Verri (PT): 3,1%

Indecisos: 3.6%

Brancos e Nulos: 7.5%

Disputa pelo senado

No Senado, Alvaro Dias (Podemos-PR) aparece na frente, mas o cenário é mais fragmentado. Ele lidera com 43,8% —em 2026, os eleitores votarão em dois nomes para senador. Veja as intenções de voto:

Alvaro Dias (Podemos): 43,8%

Alexandre Curi (PSD): 26,8%

Filipe Barros (PL): 25,3%

Cristina Graeml (Podemos): 21,2%

Zeca Dirceu (PT): 10,8%

Indecisos: 7,2%

Brancos e Nulos: 13,4%

Metodologia

O Instituto Paraná pesquisas ouviu pessoalmente 1.540 eleitores em 62 municípios entre 3 e 6 de julho. A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pelo PL (Partido Liberal).