Parlamentares dos EUA renovam preocupações sobre laços da GenScript com a China

Por Karen Freifeld

(Reuters) - O comitê da Câmara dos EUA sobre a China enviou nesta terça-feira uma carta aos diretores do FBI e da inteligência nacional, renovando suas preocupações sobre o fato de a GenScript Biotechnology trabalhar com empresas dos EUA, dados seus laços com a China.

Na carta, que foi vista pela Reuters, o presidente do comitê, John Moolenaar, e o membro sênior Raja Krishnamoorthi pediram informações atualizadas de inteligência e aplicação da lei envolvendo a empresa global de biotecnologia e suas afiliadas Bestzyme, Legend e ProBio.

No ano passado, os parlamentares solicitaram informações sobre se o Partido Comunista Chinês tinha influência sobre as operações da GenScript e seu papel no avanço das capacidades biotecnológicas da China.

A notícia da carta enviada durante o governo do ex-presidente Joe Biden em junho passado fez com que as ações da GenScript caíssem até 25% em Hong Kong.

Nos últimos anos, parlamentares norte-americanos destacaram a ameaça representada por empresas do tipo Organizações de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDCs, na sigla em inglês) com operações na China.

Eles temem que essas companhias, que oferecem serviços de desenvolvimento e fabricação de medicamentos para empresas farmacêuticas e de biotecnologia, possam roubar propriedade intelectual e ajudar a promover a produção da China. Por isso, têm buscado pressionar as empresas farmacêuticas e de saúde norte-americanas a reduzir sua dependência delas.

"Desde a nossa carta inicial, a GenScript realizou novos investimentos significativos", disseram os parlamentares na carta desta terça-feira ao diretor do FBI, Kash Patel, e à diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard.

"Considerando este e outros desenvolvimentos recentes, seria benéfico retomarmos nossa conversa sobre questões relevantes de segurança nacional."

Fundada em Nova Jersey em 2002, onde possui instalações, a GenScript também opera em Nanquim, na China. Ela fornece síntese genética personalizada e outros serviços para empresas e entidades governamentais dos EUA.

A carta observou que a GenScript apresentava "riscos potenciais à propriedade intelectual de empresas americanas", sugerindo que a companhia poderia roubar empresas norte-americanas.

A GenScript não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a nova análise. Um porta-voz da GenScript disse à Reuters no ano passado que a empresa "não aceita instruções de nenhum governo".

Representantes de Patel e Gabbard não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A GenScript tem mais de 5.500 funcionários e mais de 200.000 clientes em mais de 100 países e regiões.

