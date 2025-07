Países do Brics são soberanos e não aceitam intromissão, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que os países que formam o Brics são soberanos e não aceitam intromissão de quem quer que seja, em mais uma resposta às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas comerciais adicionais aos membros do grupo.

Trump fez a ameaça ao alegar que a política do Brics era antiamericana e a estendeu a quaisquer países que se alinhassem às políticas do bloco.

Em declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que está em visita a Brasília, Lula disse ainda que não aceita nenhuma reclamação contra a reunião de cúpula do Brics, concluída nesta semana no Rio de Janeiro.

(Reportagem de Ricardo Brito; Texto de Eduardo Simões)