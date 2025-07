O que explica a enchente que matou dezenas de pessoas no Texas?

A região do condado de Kerr, no Texas — onde pelo menos 95 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas devido a enchentes, é conhecida por seus vales e colinas serpenteados por riachos. Associada ao grande volume de chuvas em um solo seco, essa geografia confere à localidade um alto potencial para alagamentos repentinos e mortais.

Mais de um verão inteiro de chuva em poucas horas

Centro-sul do Texas registrou, na madrugada na última sexta-feira, 18 centímetros de chuvas isoladas em menos de duas horas, de acordo com o Accuweather. O alto volume de chuva justifica-se por temperaturas acima da média. O calor aqueceu as águas do Pacífico e do Golfo do México e favoreceu a evaporação, elevando a umidade do ar e a probabilidade de precipitações.

Chuva torrencial transbordou riachos que desaguam no rio Guadalupe, que subiu a uma velocidade alarmante, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica norte-americana. Na cidade de Hunt, foi de 2,13 metros à meia-noite da última sexta-feira para mais de 9 metros apenas 4 horas depois.

'Beco das inundações relâmpago'

Região do Texas tem clima semi-árido e enfrenta seca. Como choveu muito e a terra seca não tem grande capacidade de absorção, a água escoou rapidamente, elevando os nível dos riachos que correm entre os vales e colinas, explicou Alan Gerard, ex-diretor do departamento de análise e compreensão do Laboratório Nacional de Tempestades Severas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.

Até 1h10, o Guadalupe estava com um leito tranquilo. Às 4h30, registrava uma enchente violenta: havia mais água fluindo no rio do que a vazão média sobre as cataratas do Niágara, segundo o site Balanced Weather.

Kerr fica em área conhecida como Flash Flood Alley — beco das inundações relâmpago, em tradução livre para o português. A região tem colinas íngremes, favorecendo que a água dos riachos que correm entre elas se movam rapidamente quando chove forte.

Esta é talvez a parte do país mais vulnerável a enchentes repentinas. Devido ao terreno complexo, muitas colinas e vales que podem ser inundados, e que, muitas vezes, têm acesso à umidade do Golfo do México e do Pacífico Oriental. Assim, o rio Guadalupe passou de um rio tranquilo para uma parede d'água com elevação de 9 metros de altura em menos de uma hora.

Jon Porter, meteorologista-chefe da AccuWeather à AccuWeather Network.

Combinação de fatores levaram à tragédia

"Um desastre raramente é o resultado de uma falha ou evento, mas sim o resultado final de uma cascata de múltiplas coisas que dão errado", destacou Gerard. Segundo ele, além do grande volume de chuva e do terreno vulnerável, o fato de a enchente ter ocorrido de madrugada contribuiu para a sua gravidade. Nesta hora do dia, pessoas "estão dormindo e têm menos probabilidade de tomar medidas de proteção", afirmou.

Além disso, o início das férias de verão e os dias quentes levaram muitas pessoas à região. O especialista destacou que acampamentos e resorts nos arredores do rio Guadalupe estavam lotados. Em meio aos visitantes estava um grupo de quase 750 crianças que participavam de um acampamento cristão para meninas.

Em meio a críticas, Gerard defendeu de que serviços de emergência fizeram um bom trabalho. "Embora eu certamente possa ver, em retrospectiva, maneiras pelas quais as previsões e os alertas poderiam ter sido sutilmente melhorados, no geral, na minha opinião, considerando os dados disponíveis, as agências fizeram um trabalho sólido de prestação de serviços e informações", disse. Ele destacou que os avisos foram emitidos cedo e alertaram para a gravidade do evento.

Porém, eventos climáticos cada vez mais extremos são difíceis de prever. Paralelamente ao cenário de aquecimento global, os EUA enfrentam um desmonte das agências estatais de prevenção de desastres. O governo do presidente Donald Trump reduziu recursos e apagou estudos que ajudavam autoridades a se prepararem para desastres naturais.