Novo prazo para guerra comercial prolonga instabilidade, diz agência de comércio da ONU

GENEBRA (Reuters) - A decisão do governo dos Estados Unidos de prorrogar o prazo de negociação das tarifas está prolongando a incerteza e a instabilidade para os países, disse nesta terça-feira a diretora executiva da agência de comércio das Nações Unidas.

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua guerra comercial informando a 14 países, entre eles Japão e Coreia do Sul, que eles agora enfrentarão tarifas muito mais altas a partir de um novo prazo de 1º de agosto.

"Essa medida, na verdade, prorroga o período de incerteza, prejudicando os investimentos de longo prazo e os contratos comerciais, além de criar mais incerteza e instabilidade", disse Pamela Coke-Hamilton, diretora executiva do Centro Internacional de Comércio, a repórteres em Genebra.

"Se uma empresa não tem clareza sobre os custos que irá pagar, não pode planejar, não pode decidir quem irá investir", disse Coke-Hamilton, citando o exemplo de Lesoto, onde as principais empresas exportadoras de têxteis seguraram seus investimentos enquanto aguardam o resultado das tarifas.

A incerteza, combinada com cortes profundos na ajuda ao desenvolvimento, criou um "choque duplo" para os países em desenvolvimento, acrescentou.

Os países têm sido pressionados a fechar acordos com os EUA depois que Trump desencadeou uma guerra comercial global em abril, que agitou os mercados financeiros e fez com que as autoridades se agissem para proteger suas economias.

(Reportagem de Olivia Le Poidevin e Emma Farge)