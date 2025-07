Post altera vídeo de Nikolas Ferreira em falsa campanha a menino Lucas

Um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi modificado digitalmente para simular um pedido por doações a um menino chamado Lucas, que seria portador de uma doença rara. Porém, tudo não passa de um golpe.

Na postagem original, o parlamentar fala sobre as eleições de 2024. Além disso, a criança exibida nas imagens não é brasileira e nem se chama Lucas; na verdade, trata-se de um garoto palestino com desnutrição severa.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo que inicialmente traz Nikolas Ferreira chamando a atenção para a história de "uma mãe no campo de batalha". A seguir, uma mulher relata o suposto drama do filho Lucas, que sofreria da síndrome do intestino curto e, por isso, teria dificuldades para se alimentar. Ela diz vender rifas de doces e brinquedos na rua para ajudar a custear o tratamento da criança.

Nikolas completa "dizendo" que o tratamento de Lucas "tem um custo que a família não pode pagar e o SUS não cobre". O deputado "afirma" que "com R$ 30 você garante mais um dia de vida para essa criança e com R$ 100 você garante uma semana inteira de tratamento e paz para essa família". Ele "orienta" a clicar em um link "Saiba mais" para quem quiser ajudar o menino.

"Você comeu hoje. O Lucas não pode. E não é porque ele não quer? é porque dói. Fica até o fim. A história dele precisa ser ouvida", diz o texto que acompanha a postagem.

Ao clicar no link indicado nos posts fraudulentos, o usuário é direcionado para um site de uma vaquinha online. Um texto com forte apelo emocional reforça as supostas dificuldades de Lucas e sua família. Ao final da página, pode-se escolher um valor de doação que varia entre R$ 30 e R$ 1.500. Ao longo do site, há diversos botões com o texto "Doar agora". A meta da suposta campanha, que terminaria em dois dias, é de R$ 400 mil; uma barra indica que já foram arrecadados R$ 184.485 (abaixo).

Por que é falso

Posts enganosos usam vídeo manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças fraudulentas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta indicou 99,8% de probabilidade de manipulação no áudio com o auxílio de inteligência artificial (abaixo). Também é possível identificar falhas comuns em vídeos gerados por IA, como os traços distorcidos das pessoas que aparecem ao fundo da imagem da suposta mãe vendendo doces na rua.

Em vídeo original, deputado fala sobre eleições de 2024. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, postado nos perfis oficiais do parlamentar em 7 de outubro do ano passado. Nele, o deputado federal faz algumas análises sobre as eleições daquele ano (aqui e abaixo).

Menino exibido em vídeo é palestino. Também por meio de uma busca reversa, verifica-se que o garoto que aparece nos posts enganosos não se chama Lucas, não é brasileiro e nem tem a síndrome do intestino curto. Na verdade, trata-se de Osama Al-Ruqab, que vive na Faixa de Gaza e sofre de diarreia, infecções e desnutrição severa. O caso do menino foi relatado pela ativista Salma Kaddoumi em suas redes sociais (aqui, em inglês).

Nome de deputado foi usado em outras campanhas falsas. Golpistas utilizaram a imagem de Nikolas Ferreira em publicações semelhantes. Em uma delas, são pedidas doações para crianças de Israel (aqui); em outra, para uma menina chamada Alice, portadora de um câncer raro (aqui). O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram estes posts.

Nikolas Ferreira não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria do parlamentar, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

