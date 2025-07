Vídeo de Nikolas Ferreira pedindo doações a Israel é falso e leva a golpe

É falso o vídeo que circula pelas redes sociais no qual o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pede doações para crianças em Israel. Trata-se de um golpe.

As publicações enganosas manipularam digitalmente um vídeo verdadeiro do parlamentar e induzem as pessoas a doar dinheiro em uma falsa vaquinha virtual.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem: "Quem se cala diante da dor dos inocentes... um dia clamaraá e não será ouvido TODOS POR ISRAEL Ai daqueles que podem ajudar e não ajudam!".

Há também um vídeo no qual Nikolas Ferreira fala: "Sim, senhoras e senhores; é hora de falar disso aqui". Ao fundo, aparecem imagens de bombardeios e de crianças gravemente feridas, supostamente em ataques sofridos por Israel. O deputado "diz" que "o céu está chorando e a terra está em guerra", e que "a Terra Santa de Israel está sendo bombardeada e a igreja não pode mais ficar em silêncio". Nikolas "orienta" a clicar no botão "saiba mais" para fazer doações.

Por que é falso

Áudio de vídeo usado em posts enganosos foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações desinformativas à análise do Hive Moderation, especializado em identificar adulterações digitais. A ferramenta apontou 99,9% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Movimento dos lábios de Nikolas não condiz com a fala. Nas peças falsas, também é possível notar que a fala do deputado não está sincronizada com os movimentos dos lábios, uma falha comum em conteúdos alterados digitalmente.

Em vídeo original, Nikolas Ferreira fala sobre escala 6x1. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível chegar ao conteúdo original, publicado pelo parlamentar em suas redes sociais em novembro de 2024. Nele, Nikolas discorre sobre a escala 6x1 de trabalho (aqui e abaixo). Nas peças falsas, logo no início do vídeo, é possível ver o termo "6x1" aparecendo rapidamente no centro da tela.

Usuários alertam para golpe. Em um dos perfis que reproduzem o vídeo falso, algumas pessoas avisam que se trata de um golpe (abaixo).

Posts levam à página falsa de vaquinha virtual. Ao clicar no link indicado pelas publicações fraudulentas, o usuário é levado para uma página que simula uma vaquinha virtual, cujo responsável se passa pela Cruz Vermelha. Há links espalhados pelo site para que os interessados façam doações.

Nikolas Ferreira e Cruz Vermelha não comentaram caso. O UOL Confere entrou em contato com as assessorias do parlamentar e da organização humanitária, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.000 reações e 219 mil visualizações até esta segunda-feira (7).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

