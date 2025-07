Navarro retoma críticas a Powell e culpa juros altos por perdas bilionárias à economia dos EUA

O conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, publicou nesta terça-feira (8) uma série de críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, por "resistir" a cortar os juros nos Estados Unidos. Segundo ele, repetindo falas do presidente Donald Trump, essa "teimosia está custando bilhões à economia americana".

"O Conselho do Fed NÃO deve segui-lo. A obstinação de um homem não pode derrubar toda a economia dos EUA", escreveu Navarro no X. Ele afirma que manter a taxa 0,5 ponto porcentual (pp) acima do necessário pode reduzir o crescimento do PIB em 0,25 a 0,5 pp ao ano. "Em uma economia de US$ 28 trilhões, isso significa US$ 70-140 bilhões em produção perdida TODO ANO", declarou. "Crescimento e riqueza PERDIDOS por causa da política excessivamente rígida de Powell."

O conselheiro alerta que o impacto se estende às contas públicas. "Um golpe de US$ 70-140 bilhões no PIB é igual a US$ 15-30 bilhões a menos em impostos por ano. Em 10 anos: US$ 150-300 bilhões a mais de dívida, graças a déficits e juros maiores." Ele destacou ainda que "20-30% da dívida dos EUA está em Treasuries de curto prazo, altamente sensíveis às taxas do Fed", o que pode gerar aproximadamente "US$ 100 bilhões em juros extras em 10 anos".

O mercado de trabalho também deve enfrentar perdas, segundo Navarro. "500 mil a 750 mil empregos a menos nos próximos 12-18 meses" por conta do juro elevado. Para as famílias, "um aumento de 0,50% na hipoteca equivale a US$ 1.000+ por ano num financiamento de US$ 400 mil". Em relação aos cartões de crédito, ele escreveu: "Os americanos devem cerca de US$ 1 trilhão em dívida rotativa. Um extra de 0,5% equivale a aproximadamente US$ 5 bilhões a mais em juros anuais."

Navarro também criticou o histórico de Powell. "Em 2018, 'Powell Muito Cedo' subiu os juros e sufocou o crescimento da era Trump. Agora, 'Powell Atrasado Demais' se recusa a cortar", concluiu.