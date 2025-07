'Não quero parar em 23 vitórias consecutivas', afirma Alcaraz

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, que obteve nesta terça-feira (8) sua 23ª vitória consecutiva nas quartas de final de Wimbledon, a melhor sequência de sua carreira, garantiu que quer mais.

"Não quero parar em 23", brincou o jovem tenista na coletiva de imprensa após derrotar Cameron Norrie (61º), o último jogador britânico que ainda estava na disputa na grama do All England Club, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-3.

Alcaraz, bicampeão de Wimbledon, não perde desde a final do torneio de Barcelona, em 20 de abril.

Sua melhor sequência anterior era de 14 vitórias consecutivas.

O espanhol de 22 anos comemorou ter jogado sua "melhor partida" contra Norrie desde o início de Wimbledon.

"É difícil comparar meu nível com o de anos anteriores" em Wimbledon, acrescentou. "Não sei se joguei a melhor partida de todos os torneios que já disputei na grama."

"Mas o que posso dizer é que minha confiança está no máximo", frisou. Seu adversário nas semifinais será o americano Taylor Fritz, quinto colocado no ranking da ATP.

© Agence France-Presse