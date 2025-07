MP Eleitoral de MG denuncia Nikolas e Engler por difamação contra Fuad Noman

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o estadual Bruno Engler (PL-MG) foram denunciados por difamação pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais nesta terça-feira, 8. As informações são do jornal O Globo. A acusação ocorreu devido um vídeo publicado por Nikolas durante as eleições 2024. Na peça, o parlamentar associava um livro escrito por Fuad Noman, então candidato a prefeito na capital mineira e concorrente de Engler, à pedofilia.

A denúncia no MP Eleitoral de Minas Gerais pede que o deputado tenha seus direitos políticos suspensos e pague uma indenização por danos morais para uma instituição indicada pela família de Noman. O prefeito faleceu em março deste ano.

O Estadão tentou contato com Nikolas Ferreira, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço continua aberto para atualização.

Durante a campanha eleitoral de 2024, Nikolas apoiou Bruno Engler (PL). O deputado federal publicou um vídeo em que discorria sobre o livro "A Cobiça", escrito por Noman.

A obra, que Nikolas classificou como um "livro pornográfico", apresenta um estupro coletivo de uma criança em sua narrativa. De acordo com o MPE, o deputado associou Noman à prática e ao dizer que "o problema é quando a ficção vira a realidade" em sua gravação.

O juiz Adriano Zocche considerou o vídeo de Nikolas "evidente distorção e manipulação para atingir parcela do eleitorado". O magistrado determinou a remoção do conteúdo, multa de R$ 5 mil por hora em caso descumprimento e deu direito de resposta à Noman durante o tempo de propaganda eleitoral reservado para Engler. O deputado federal, no entanto, não apagou a gravação de suas redes sociais.