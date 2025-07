Ministro de Israel anuncia plano para confinamento de palestinos

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse ontem que ordenou às forças armadas a construção de uma "cidade" sobre as ruínas da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde a população palestina do território seria confinada.

De acordo com Katz, a área seria cercada pelo Exército de Israel e as pessoas ficariam proibidas de sair.

O plano prevê, em uma primeira fase, a transferência de 600 mil palestinos que estão em campos para desabrigados na região de al-Muwasi.

O objetivo final é que todos os cerca de dois milhões de palestinos sejam transferidos para lá. Katz chamou o projeto de "cidade humanitária".

"Não é nem humanitária nem uma cidade", disse Amos Goldberg, historiador do holocausto da Universidade Hebraica de Jerusalém ao jornal inglês The Guardian. É "um campo de concentração."

Mais tarde, Netanyahu se reuniu com Trump na Casa Branca.

Não houve anúncio de progresso nas negociações de cessar-fogo que ocorrem no Qatar entre representantes de Israel e do Hamas.

Mas os dois líderes afirmaram que houve avanços nos planos de deslocar a população palestina de Gaza para outros países - uma iniciativa condenada e classificada como limpeza étnica pela ONU e por entidades internacionais de direitos humanos.

Trump diz que Bolsonaro é perseguido; Lula responde não aceitar interferência

Donald Trump disse ontem que o ex-presidente Jair Bolsonaro é "perseguido" e sofre com uma "caça às bruxas" promovida por autoridades brasileiras.

"Eu tenho assistido, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo", escreveu Trump. "Deixem Bolsonaro em paz".

A mensagem não faz referência direta ao STF ou à Justiça brasileira.

Lula reagiu, também nas redes sociais, sem citar o presidente de americano.

"A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja", escreveu Lula.

A postagem de Trump foi feita após o presidente americano ter ameaçado com tarifas de 10% "países que se alinhem com a políticas antiamericanas do Brics".

Ainda ontem, a Justiça dos EUA emitiu uma segunda intimação a Alexandre de Moraes em processos movidos por redes sociais americanas contra ordens do ministro do Supremo para que postagens fossem apagadas.

Sem acordos, Trump ameaça com mais tarifas e derruba mercados

Donald Trump postou ontem cartas ameaçando impor tarifas de importação de até 40% para 14 países, caso não haja acordo comercial com os EUA até 1º de agosto.

Entre eles, estão dois importantes aliados dos EUA na Ásia: Japão e Coreia do Sul, sujeitos a tarifas de 25%.

No caso do Japão, o índice é superior à taxa de 20% anunciada por Trump em abril, e que está suspensa até amanhã.

Não houve menção ao Brasil, que está no grupo dos países sujeitos à alíquota mínima de 10%, que não foi suspensa.

Apesar do discurso de Trump de que os países estavam fazendo filas para negociar com os EUA, poucos acordos foram fechados desde abril e não houve avanço nas conversas com os principais parceiros comerciais.

A retomada do tom intimidatório por Trump nas negociações tarifárias derrubou as bolsas pelo mundo. No Brasil, o Ibovespa caiu e o dólar subiu mais de 1%.

Eles [Israel] realmente tentaram, sim, [me assassinar] e agiram de acordo, mas fracassaram Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, em entrevista a Tucker Carlson, apresentador americano e apoiador de Donald Trump

Fluminense tenta vaga na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea

O Fluminense enfrenta hoje às 16h o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes. O time dirigido por Renato Gaúcho terá dois desfalques: o zagueiro Freytes e o meio-campista Martinelli, suspensos com dois cartões amarelos. O time inglês também não poderá contar com Liam Delap e Levi Colwill pelo mesmo motivo. O vencedor enfrentará no domingo quem sair da partida de amanhã entre Real Madrid e PSG.

Sobe para 100 o número de mortos em enchentes no Texas

Subiu para mais de 100 o números de mortos pelas enchentes no Texas. O número inclui 28 meninas que estavam em um acampamento de férias às margens do rio Guadalupe, no condado de Kerry. A busca por desaparecidos entrou hoje no quinto dia. Segundo o climatologista Carlos Nobre, o desastre é fruto do aquecimento global. "Se continuarmos aquecendo o planeta, esses fenômenos se tornarão cada vez mais frequentes".

