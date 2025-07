Minério de ferro se recupera apesar de cautela após ameaça de Trump sobre tarifas

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça-feira, apoiados pela demanda resiliente de curto prazo na China, principal mercado consumidor de minério, embora os ganhos tenham sido limitados por maior cautela após a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de aumentar tarifas.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,14%, a 733 iuanes (US$102,21) a tonelada, depois de cair quase 0,7% na segunda-feira.

O minério de ferro de referência para agosto na Bolsa de Cingapura subiu 0,44%, para US$95,65 a tonelada.

O consumo de minério de ferro no curto prazo continuou firme, conforme apontado pela produção relativamente alta de ferro-gusa, que alcançou 2,41 milhões de toneladas em 3 de julho, um aumento anual de 0,6%, de acordo com dados da consultoria Mysteel. Os níveis de produção de ferro-gusa são normalmente usados para medir a demanda de minério de ferro.

Isso sustentou os preços do principal ingrediente da fabricação de aço, disseram analistas.

Além disso, o preço foi apoiado pela queda dos estoques de minério de ferro em portos, que diminuiu 0,4% em relação à semana anterior, para 144,04 milhões de toneladas em 7 de julho, segundo dados da Mysteel.

Entretanto, os ganhos de preço foram limitados pela retomada das tensões comerciais em todo o mundo.

Na segunda-feira, Trump começou a informar parceiros comerciais -- desde potências fornecedoras como Japão e Coreia do Sul até participantes menores -- que tarifas norte-americanas significativamente mais altas começarão em 1º de agosto, marcando uma nova fase na guerra comercial que ele iniciou no início deste ano.

"O foco do mercado (de aço) voltou a se concentrar nos fundamentos sazonalmente fracos depois que a onda de frenesi em meio às promessas de repressão à guerra de preços diminuiu", disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

"Mas o espaço de queda provavelmente será limitado, já que não há grande desequilíbrio entre oferta e demanda por enquanto."

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)