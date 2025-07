"Mereceram a vitória", diz Renato Gaúcho após derrota do Fluminense para o Chelsea

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, reconheceu a superioridade do Chelsea, que venceu o time carioca por 2 a 0 nesta terça-feira (8), nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

"Eles mereceram a vitória", afirmou o treinador brasileiro em entrevista coletiva, destacando o controle do jogo exercido pelo time londrino no MetLife Stadium, em East Rutherford.

"É sempre muito difícil jogar contra times tão competentes e de alta qualidade como o Chelsea, mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e, infelizmente, nós não aproveitamos as nossas", acrescentou.

Renato disse, no entanto, estar "muito orgulhoso" de sua equipe e que estão saindo da Copa de Clubes "de cabeça erguida".

O técnico também elogiou o trabalho das equipes de seu país nesta competição.

"Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro. Pelas grandes equipes, tanto Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chega numa semifinal", declarou.

"Esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação e espero que continue dessa forma", acrescentou, embora Palmeiras e Botafogo tenham sido comandados por técnicos portugueses no torneio.

