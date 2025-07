Medidas do governo da Alemanha têm reforçado confiança, diz ministro das Finanças

Por Maria Martinez e Ludwig Burger

BERLIM (Reuters) - O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, disse nesta terça-feira que as medidas econômicas e fiscais tomadas pelo governo do chanceler Friedrich Merz já tiveram um impacto positivo sobre o ambiente econômico do país.

"Estamos vendo que a confiança econômica está melhorando e estamos vendo que a Alemanha está novamente se tornando um lugar mais atraente para se investir", disse ele em um discurso na câmara baixa do Parlamento.

A confiança das empresas alemãs melhorou em junho pelo sexto mês consecutivo, uma vez que os custos mais baixos dos empréstimos e o pacote fiscal do governo elevaram o sentimento.

Uma pesquisa separada sobre o Índice de Gerentes de Compras (PMI) mostrou que a atividade empresarial na Alemanha voltou a crescer em junho, impulsionada pela recuperação do setor industrial, que relatou seu maior aumento no volume de novos pedidos em mais de três anos.

No entanto, as exportações alemãs caíram mais do que o esperado em maio, mostraram dados nesta terça-feira, já que a demanda dos Estados Unidos caiu pelo segundo mês consecutivo devido ao impacto das tarifas.

Klingbeil apresentou o projeto de orçamento para 2025 à câmara baixa do Parlamento nesta terça-feira, prometendo investimentos recordes para impulsionar a economia e um forte compromisso com os gastos de defesa.

O projeto de orçamento para 2025 e a estrutura orçamentária para 2026 incluem investimentos de 115,7 bilhões de euros neste ano e 123,6 bilhões de euros no próximo, acima dos 74,5 bilhões de euros em 2024.

O aumento dos investimentos da Alemanha será possível graças a um fundo especial de infraestrutura de 500 bilhões de euros ao longo de 10 anos e a uma isenção das regras de endividamento para gastos com defesa aprovados em março.