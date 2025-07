Mais de 18.000 pessoas ficam confinadas por incêndio florestal na Catalunha

Por Nacho Doce e Horaci Garcia

XERTA, Espanha (Reuters) - Autoridades espanholas ordenaram que mais de 18.000 moradores da província de Tarragona, no nordeste do país, permanecessem em casa na terça-feira e várias dezenas foram retiradas, uma vez que um incêndio florestal ficou fora de controle, consumindo quase 3.000 hectares de vegetação.

Grande parte da Espanha está em alerta máximo para incêndios florestais depois que o país teve o mês de junho mais quente já registrado. Duas pessoas morreram em um incêndio em 1º de julho na região da Catalunha, onde fica Tarragona.

O incêndio mais recente começou na segunda-feira em uma área remota perto do vilarejo de Pauls, onde os ventos fortes e o terreno acidentado dificultaram os esforços de combate ao fogo, segundo as autoridades. Uma unidade militar de emergência foi enviada na madrugada de terça-feira junto com mais de 300 bombeiros que trabalham na região.

"Desde a meia-noite, os bombeiros estão combatendo o incêndio com rajadas de vento que atingem até 90 quilômetros por hora", disse o serviço regional de combate a incêndios da Catalunha, acrescentando que o forte vento Mistral deveria diminuir à tarde.

Durante a noite, os carros de bombeiros percorreram as estradas sinuosas das Montanhas Pauls, cercadas pelas chamas, enquanto as equipes avaliavam e tentavam conter o incêndio.

Nos vilarejos vizinhos de Xerta e Aldover, os moradores passaram uma noite sem dormir enquanto as chamas ameaçavam suas casas.

"(Houve) muito medo e muito choro porque já estamos à beira do fogo. Ontem à noite, por causa do vento que soprava o fogo e a fumaça, não podíamos sair de casa. É terrível, isso nunca foi visto antes", afirmou Rosa Veleda, de 76 anos, à Reuters.

As autoridades disseram que evitaram que o fogo se espalhasse pelo rio Ebro, o que teria piorado a situação. Cerca de 30% da área afetada fica dentro do Parque Natural dos Portos, e as autoridades estão investigando as origens do incêndio.