Luisa Stefani vai a final de duplas mistas no Torneio de Wimbledon

08/07/2025 19h51

Antes, a tenista paulista de 27 anos volta à quadra nesta quarta (9), ao lado da húngara Timea Babos. A partir das 10h10 (horário de Brasília) elas terão pela frente a dupla número 1 do mundo, formada pela norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková , que também será adversária de Stefani na final das duplas mistas.

Melo e Matos se despedem de Wimbledon

A dupla 100% brasileira com Marcelo Melo e Rafael Matos deram adeus ao Grand Slam londrino nesta terça (8), ao serem superados por 2 sets a 0 pela parceria do australiano Rinky Hijikata e o neerlandês David Pel, com parciais de 7/6(7-5) e 6/4.