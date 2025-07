Liverpool inicia pré-temporada ainda em choque pela morte de Diogo Jota

Várias das estrelas do Liverpool retornaram nesta terça-feira (8) às instalações do clube para iniciar a pré-temporada, em um ambiente marcado pelo falecimento do jogador português Diogo Jota, há cinco dias.

O clube, atual campeão inglês, adiou o início dos treinamentos de pré-temporada depois que Jota, de 28 anos, e seu irmão André Silva, também jogador e dois anos mais novo, morreram em um acidente de carro no norte da Espanha.

O técnico Arne Slot e vários jogadores do elenco dos 'Reds', liderados pelo capitão Virgil van Dijk, compareceram ao velório do jogador no último sábado, em Gondomar, sua cidade natal.

Mohamed Salah, Andy Robertson e Conor Bradley são alguns dos jogadores vistos no centro de treinamento do Liverpool nesta terça-feira.

Do lado de fora do emblemático estádio de Anfield, torcedores e personalidades do futebol prestaram homenagem a Jota, depositando centenas de ramos de flores, camisas, cachecóis e fotos.

Um amistoso contra o Preston, da segunda divisão inglesa, estava previsto para o próximo domingo. No entanto, a venda de ingressos para a partida está suspensa, enquanto se decide se será realizada ou não.

Depois, o Liverpool tem programada uma excursão pela Ásia no final de julho, com jogos contra o Milan em Hong Kong e uma visita ao Yokohama Marinos no Japão.

A investigação sobre o acidente que matou Diogo Jota aponta que houve "um excesso elevado de velocidade" do veículo que o jogador dirigia, informou a Guarda Civil espanhola nesta terça-feira.

As investigações, que ainda estão em andamento, analisaram "as marcas deixadas" pelo veículo, uma Lamborghini segundo a imprensa portuguesa, e mostram que "tudo aponta" para "um grande excesso de velocidade", afirma a Guarda Civil em nota.

