'Leve e confortável': tênis de corrida da Fila está por menos de R$ 200

Está buscando um tênis esportivo, mas não quer gastar muito? O Guia de Compras UOL encontrou o modelo Player da Fila que está por menos de R$ 200.

Indicado para corrida, segundo a marca, o tênis foi criado para ser leve e confortável durante a prática esportiva. Confira os detalhes do fabricante e a opinião de consumidores que adquiriram o produto:

O que diz o fabricante

Indicado para corrida e práticas esportivas

Possui cabedal leve e macio em tecido

Peso do produto: 224g (o peso do produto varia de acordo com a numeração)

Numeração de 39 a 44

O que diz quem comprou

O Fila Player tem nota média de 4,7 (do total de 5) entre quase 430 avaliações registradas na Netshoes. Os compradores elogiam principalmente pelo conforto.

Coube certo no pé, confortável e muito bom para caminhada, corrida ou só passeios Marcelo

Bem confortável, ajuste perfeito para quem tem a parte de cima do pé alta. Produto ótimo para caminhada Marcos

Achei o tênis leve e confortável. Calçou muito bem e serve perfeitamente para o meu propósito: fazer caminhadas e algumas corridas Sérgio

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores consideraram o solado um pouco frágil.

Tem um ótimo custo benefício, bastante confortável e macio, mas o solado é um pouco frágil, recomendo não usar muito Matheus

Tênis muito bom, só falta a empresa melhorar no solado para deixar ele com mais aderência Carlos

Qualidade boa, bem leve, mas o solado é muito mole, não sei se vai durar. Solado de EVA não tem borracha, mas todos estão vindo assim Amigone

