CMO da Leroy Merlin: 'Vendedores são nossa melhor campanha de marketing'

Investir na formação de colaboradores, para levar a orientação certa aos clientes. Essa é uma das principais estratégias de marketing da Leroy Merlin. A iniciativa foi um dos destaques da entrevista de Flávia Barros, chefe da área de marketing da multinacional francesa, no programa UOL Mídia e Marketing desta semana - confira, acima, a entrevista na íntegra.

'Nossa melhor campanha de marketing são os nossos vendedores. A ferramentas são importantes, mas a relação do consumidor com as marcas tem mudado de forma muito rápida. Ele está exigindo cada vez mais das marcas. Hoje, precisamos conectar experiências com histórias', afirmou a executiva.

No papo, a executiva ainda fala sobre o crescimento do e-commerce no mercado de construção, o uso de tecnologia e IA para otimizar a experiência do cliente e a promoção da diversidade feminina em posições de liderança no setor.

'Temos uma universidade corporativa, com padrões de treinamento. O vendedor precisa trazer, de forma clara, que o olhar dele é voltado para o cliente. A orientação não é vender a qualquer custo. O cliente não pode levar para casa que não tenha a ver com a necessidade dele', disse.

Confira outros destaques:

O brasileiro, por cultura, é mais inclinado a contratar mão de obra para construir ou reformar. Até por isso, a evolução da gente como marca é no caminho de ser um ecossistema de soluções completas para a casa.

a partir de 4:11

Um dos nossos principais pilares de negócios é oferecer o serviço completo de reforma para a casa, por exemplo. Eu não vendo apenas um chuveiro: eu vendo um banho quente. É isso que o cliente busca. Ele quer comodidade.

a partir de 5:27

Nosso varejo é peculiar, em relação ao conhecimento de produtos. Precisamos ter uma clareza do nosso objetivo de negócio. No nosso contexto, o desafio é aumentar a frequência dos clientes. Por isso, a arquitetura dos dados se torna cada vez mais importante.

a partir de 7:44

O nosso e-commerce cresceu em torno de 10 vezes nos últimos 5 anos. Muito como reflexo de pandemia, mas foi associado também à forma como encaramos a experiência do consumidor no nosso site. Precisamos que o app reflita a estratégia da companhia e precisamos que o algoritmo de busca faça um cross-selling relevante de outros produtos.

a partir de 10:36

O resultado vem por meio das pessoas. Temos que ter a ambição de construir algo. A liderança de hoje precisa ser mais empática, disposta a ter conversas.

a partir de 26:24

Os podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcasts e em todas as plataformas de distribuição. Você pode ouvir Mídia e Marketing, por exemplo, no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube. O Mídia e Marketing também está no Canal UOL, que pode ser assistido nas seguintes operadoras: