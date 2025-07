Índices acionários de China e Hong Kong sobem com esforços de Pequim para conter guerra de preços

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong subiram nesta terça-feira, acompanhando os ganhos mais amplos na Ásia, uma vez que os investidores não se preocuparam com as mudanças nos planos tarifários dos Estados Unidos e receberam bem as novas medidas de Pequim para conter as guerras de preços.

O índice CSI300 fechou em alta de 0,84%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 0,7%. O índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, subiu 1,09%.

A reação do mercado asiático foi bastante silenciosa depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, começou a dizer aos parceiros que tarifas mais altas serão implementadas em 1º de agosto, marcando uma nova fase na guerra comercial que ele lançou no início deste ano.

As principais autoridades da China se comprometeram na semana passada a intensificar a regulação dos cortes agressivos de preços pelas empresas chinesas, conforme a segunda maior economia do mundo enfrenta pressões deflacionárias persistentes.

As ações de fabricantes de energia solar lideraram os ganhos, com a Tongwei subindo 10%, depois que o Ministério da Indústria da China prometeu restringir a concorrência desordenada de preços baixos no setor fotovoltaico.

Espera-se que esforços mais profundos para conter a concorrência excessiva ajudem a reequilibrar a oferta e a demanda industrial, apoiem a recuperação dos preços ao produtor e melhorem as expectativas de ganhos de longo prazo para as ações, disseram analistas da Huaxi Securities em nota.

As ações de semicondutores também subiram, com alta de 1,2%, uma vez que uma série de empresas divulgou alertas de lucros otimistas.

Os investidores estão atentos aos dados de inflação da China, que serão divulgados na quarta-feira, para avaliar a saúde da segunda maior economia do mundo em face da persistente pressão de deflação e dos riscos comerciais.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,26%, a 39.688 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,09%, a 24.148 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,70%, a 3.497 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,84%, a 3.998 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,81%, a 3.114 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,30%, a 22.362 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,40%, a 4.047 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,02%, a 8.590 pontos.

(Por redação de Xangai)