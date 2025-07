Índice da Cielo mostra queda no faturamento real do varejo em junho

(Reuters) - O faturamento no varejo brasileiro encolheu 2,5% em junho ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, após dois meses de alta, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta terça-feira, calculado pela empresa de meios de pagamento controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

Nos macrossetores, o de serviços caiu 4%, influenciado pelo recuo de Alimentação -- Bares e Restaurantes; Bens Duráveis e Semiduráveis teve declínio de 3,5%, afetado por Materiais para Construção e Móveis, Eletro e Depto; e Bens Não Duráveis recuou 1,6%, pressionado por Supermercados e Hipermercados.

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, a retração reflete um consumidor que está mais cauteloso quando vai às compras.

"Quedas em setores que envolvem alimentação fora de casa e móveis e eletrodomésticos ilustram bem esse movimento de contenção nos gastos. Em um cenário de juros elevados e inflação persistente, esses segmentos tendem a ser preteridos pelas famílias, que priorizam compras essenciais", acrescentou.

Também houve queda em todas as regiões, considerando o ICVA deflacionado, com o Centro-Oeste mostrando declínio de 4,2%, seguido por Norte (-4,1%), Nordeste (-3,8%), Sul (-2,7%) e Sudeste (-1,8%).

Em termos nominais, que espelham a receita observada pelo varejista, houve crescimento de 2,8%, segundo o ICVA, que acompanha mensalmente a evolução das vendas de varejistas credenciados a Cielo distribuídos em 18 setores. Nessa métrica, e-commerce cresceu 2,5% e o varejo físico subiu 2,9%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)