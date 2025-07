Incêndios ameaçam Marselha e fecham aeroporto no sul da França

Por Marc Leras e Tassilo Hummel

MARSELHA, França (Reuters) - Um incêndio florestal de rápida propagação atingiu os arredores de Marselha, a segunda cidade mais populosa da França, nesta terça-feira, provocando o fechamento do aeroporto e uma ordem para que os moradores permanecessem em casa por causa da fumaça.

O incêndio, alimentado por ventos de até 70 km por hora, podia ser sentido no centro de Marselha enquanto nuvens espessas de fumaça pairavam sobre a cidade na costa do Mediterrâneo.

"É muito impressionante -- até mesmo apocalíptico", afirmou Monique Baillard, moradora de Les Pennes-Mirabeau, cidade ao norte de Marselha, onde as autoridades disseram que o incêndio começou em uma rodovia.

O incêndio já queimou 700 hectares e é considerado sob controle, embora ainda esteja queimando, disse o prefeito Georges-Francois Leclerc, mas a previsão de ventos fortes significava que havia o risco de avançar ainda mais.

Cerca de 10 edifícios foram atingidos, pelo menos parcialmente, pelo incêndio, mas não foram registradas mortes e centenas de casas foram salvas pelos bombeiros, segundo ele.

Os incêndios florestais, que se tornaram mais destrutivos nos países mediterrâneos nos últimos anos e são atribuídos à mudança climática, também estavam ocorrendo no nordeste da Espanha, onde grande parte do país estava em alerta máximo para incêndios.

Na semana passada, também houve incêndios na ilha grega de Creta e em Atenas, enquanto grande parte da Europa sofria com a onda de calor do início do verão.

Enquanto o fogo se espalhava, os moradores de Marselha receberam alertas oficiais em seus telefones dizendo para ficarem em casa e colocarem panos úmidos em qualquer abertura.

"Neste momento, é uma batalha", disse Payan, comparando o combate ao incêndio com uma "guerra de guerrilha".

"Estamos esperando para ver o que acontece durante a noite, porque isso também é fundamental. Tudo é estratégico: velocidade do vento, umidade, anoitecer -- todos os fatores são importantes. Mais uma vez, é extremamente complexo e o trabalho é incrivelmente difícil."

Um porta-voz do aeroporto de Marselha, o quarto mais movimentado da França, disse que os aviões não estavam decolando ou pousando desde o meio-dia e que alguns voos haviam sido desviados para Nice, Nimes e outros aeroportos regionais. Não ficou claro quando o aeroporto será reaberto.

As linhas de trem de e para Marselha foram suspensas.

Um incêndio florestal que começou perto de Narbonne, no sudoeste da França, também estava ativo na segunda-feira. Cerca de 2.000 hectares foram queimados lá, informou a prefeitura local.

(Reportagem de Marc Leras em Marselha e Dominique Vidalon, Gabriel Stargardter, Sudip Kar-Gupta, John Irish, Richard Lough, Makini Brice, Tassilo Hummel, Geert de Clercq em Paris)