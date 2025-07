Imitador de secretário de Estado dos EUA usou IA em ligações para ministros estrangeiros, mostra telegrama

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Um impostor usou uma voz gerada artificialmente para se passar pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em contatos com três ministros estrangeiros e dois políticos norte-americanos, de acordo com um telegrama visto pela Reuters nesta terça-feira.

Em meados de junho, a pessoa entrou em contato com os ministros, um governador dos EUA e um membro do Congresso por meio do aplicativo de mensagens Signal, segundo o documento. Em dois casos, foram deixadas mensagens de voz e, em um terceiro caso, uma mensagem de texto convidava a pessoa visada a se comunicar pelo Signal, segundo o telegrama.

"O ator provavelmente pretendia manipular os indivíduos visados usando mensagens de texto e voz geradas por IA, com o objetivo de obter acesso a informações ou contas", disse o telegrama.

O Washington Post relatou o caso pela primeira vez. O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O telegrama do Departamento de Estado, datado de 3 de julho, foi enviado a todos os postos diplomáticos e consulares e sugere que a equipe avise os parceiros externos sobre contas falsas e imitações.

"Não há nenhuma ameaça cibernética direta ao departamento em decorrência dessa campanha, mas as informações compartilhadas com terceiros podem ser expostas se os indivíduos visados forem comprometidos", diz o documento.

O telegrama se referia a uma segunda tentativa em abril que foi atribuída a um hacker ligado à Rússia que buscou hackear grupos de reflexão, ativistas e dissidentes do Leste Europeu e ex-funcionários do Departamento de Estado.

O criminoso copiou um endereço de e-mail "@state.gov" falso nas mensagens, bem como logotipos e marcas usados pelo Bureau de Tecnologia Diplomática do Estado, segundo o documento.

"O ator demonstrou amplo conhecimento das convenções de nomenclatura e da documentação interna do departamento", disse.

Naquela abordagem, a pessoa se fez passar por um funcionário do Departamento de Estado em mensagens enviadas para contas particulares do Gmail.

O Departamento de Estado disse que os parceiros do setor atribuíram essa tentativa a um agente cibernético associado ao Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia.