Ibovespa fecha em queda com WEG entre pressões; Petrobras sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta terça-feira, com Petrobras atenuando a pressão negativa de papéis como WEG e BTG Pactual, enquanto agentes financeiros continuaram acompanhando o noticiário envolvendo as tarifas comerciais norte-americanas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,13%, a 139.302,85 pontos, tendo marcado 138.770,19 pontos na mínima e 139.590,92 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somou R$18,5 bilhões.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira que os países visados por suas chamadas tarifas "recíprocas" começarão a pagar as novas alíquotas em 1º de agosto e que não haverá prorrogações. A data foi estabelecida por decreto na véspera. O prazo anterior era 9 de julho.

Apesar do adiamento, novas ameaças e a falta de desfechos nas negociações mantiveram agentes financeiros melindrados, dado o risco de nova onda de volatilidade nos mercados.

Na visão do sócio e advisor da Blue3 Investimentos, Willian Queiroz, o investidor ainda está aguardando como devem fechar negociações tarifárias para ter uma melhor avaliação de cenário.

Após começar a avisar os parceiros comerciais dos EUA na segunda-feira, entre eles Japão e Coreia do Sul, sobre os novos percentuais, Trump afirmou nesta terça-feira que países do grupo Brics receberão uma tarifa de 10% "muito em breve" e que está a poucos dias de enviar uma carta à União Europeia sobre tarifas.

Trump também prometeu anunciar uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e afirmou que planeja anunciar tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos importados, dizendo que a taxa para medicamentos pode chegar a 200%, mas que daria às farmacêuticas cerca de um ano "para se organizarem".

Em Wall Street, o S&P 500 encerrou com variação negativa de 0,07%, enquanto o Nasdaq apontou acréscimo de 0,03% e o Dow Jones cedeu 0,37%.

Em relação ao Brasil, para os estrategistas do Itaú BBA chefiados por Daniel Gewehr, o cenário pode continuar favorável para ações, à medida que o mercado começa a precificar um ciclo de afrouxamento monetário no país, ao mesmo tempo em que monitora possíveis mudanças no ciclo macroeconômico.

Em relatório enviado a clientes na noite de segunda-feira, eles elevaram o prognóstico para o Ibovespa a 155 mil pontos no final de 2025, de 145 mil pontos anteriormente. Em 2025, o Ibovespa acumulava até a véspera um ganho de quase 16%.

DESTAQUES

- WEG ON caiu 4,06%, no segundo pregão seguido de queda, ampliando as perdas no ano. Analistas do UBS BB consideraram negativo para a empresa o anúncio de Trump envolvendo tarifas nas importações norte-americanas de cobre, dada a exposição da WEG aos EUA.

- BTG PACTUAL UNIT cedeu 2,36%, pior desempenho entre os bancos do Ibovespa. ITAÚ UNIBANCO PN fechou com queda de 0,24%, BRADESCO PN encerrou com variação positiva de 0,24%, SANTANDER BRASIL UNIT apurou acréscimo de 0,41% e BANCO DO BRASIL ON caiu 0,27%.

- PETROBRAS PN avançou 1,43%, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior, que apoiou um dia positivo para o setor na bolsa paulista como um todo. BRAVA ENERGIA ON subiu 3,22%, PRIO ON valorizou-se 3,16% e PETRORECONCAVO ON ganhou 1,73%.

- VALE ON fechou com acréscimo de 0,35%, apoiada pelo fechamento positivo dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,14%, a 733 iuanes (US$102,21) a tonelada.

- AZZAS 2154 ON cedeu 3,92%, tendo no radar dados do IBGE mostrando queda de 0,2% nas vendas do varejo em maio ante abril, contra previsão no mercado de alta de 0,2%. O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) também mostrou declínio real nas vendas do setor em junho. LOJAS RENNER ON subiu 0,1%.

- AZEVEDO & TRAVASSOS ON, que não está no Ibovespa, disparou 8,16%, após a holding divulgar que consórcio entre a sua controlada Heftos e a Construtora Colares Linhares venceu licitação para contrato de R$1,76 bilhão com a Petrobras.